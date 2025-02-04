"Şiddet Her Ailede Olur!": Müge Anlı'da Aranan 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili İddialar Ağızları Açık Bıraktı!

2006 yılında bir gece, Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Menekşe Güven, dört çocuğunu ardında bırakarak evden çıktı ve bir daha asla geri dönmedi. Müge Anlı'ya başvuran kızları Betül, Linde ve Nurcan annelerinin bulunmasını istedi. Kızları yayında dayıları Şehvan Güven'den şüphelendiklerini söylediler. Stüdyoya konuk olan dayı iddiaları reddetti, kocasının Menekşe'yi dövdüğünü söyleyince kızlar 'Her ailede olur.' diye konuştu. Müge Anlı şiddeti normalleştirmeyin, diye uyardı.