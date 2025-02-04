onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Şiddet Her Ailede Olur!": Müge Anlı'da Aranan 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili İddialar Ağızları Açık Bıraktı!

"Şiddet Her Ailede Olur!": Müge Anlı'da Aranan 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili İddialar Ağızları Açık Bıraktı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.02.2025 - 10:29

2006 yılında bir gece, Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Menekşe Güven, dört çocuğunu ardında bırakarak evden çıktı ve bir daha asla geri dönmedi. Müge Anlı'ya başvuran kızları Betül, Linde ve Nurcan annelerinin bulunmasını istedi. Kızları yayında dayıları Şehvan Güven'den şüphelendiklerini söylediler. Stüdyoya konuk olan dayı iddiaları reddetti, kocasının Menekşe'yi dövdüğünü söyleyince kızlar 'Her ailede olur.' diye konuştu. Müge Anlı şiddeti normalleştirmeyin, diye uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Menekşe Güven, dört çocuğunu ardında bırakarak 2006 yılında kayboldu. Annesinin ardından gözyaşı döken üç kız kardeş, yıllarca cevapsız sorularla büyüdü.

Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Menekşe Güven, dört çocuğunu ardında bırakarak 2006 yılında kayboldu. Annesinin ardından gözyaşı döken üç kız kardeş, yıllarca cevapsız sorularla büyüdü.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’nın programında, Habibe, Sebile ve Nebile kardeşlerin anneleri Nezaket Uyur cinayetinin çözülmesi, Linde, Betül ve Nurcan’a umut oldu. Onlar da cesaretlerini toplayarak anneleri Menekşe Güven’i bulmak için Müge Anlı’nın kapısını çaldılar.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’nın programında, Habibe, Sebile ve Nebile kardeşlerin anneleri Nezaket Uyur cinayetinin çözülmesi, Linde, Betül ve Nurcan’a umut oldu. Onlar da cesaretlerini toplayarak anneleri Menekşe Güven’i bulmak için Müge Anlı’nın kapısını çaldılar.

Ancak bu kaybın ardında yatan hikaye, tahmin ettiklerinden çok daha karanlık gibi görünüyor. Çünkü kızlar dayıları Şehvan Güven'den şüphelenirken Şehvan Bey de suçu kocası Ali Bey'e attı.

Ancak bu kaybın ardında yatan hikaye, tahmin ettiklerinden çok daha karanlık gibi görünüyor. Çünkü kızlar dayıları Şehvan Güven'den şüphelenirken Şehvan Bey de suçu kocası Ali Bey'e attı.

Menekşe Güven, henüz 15 yaşındayken, kendisinden 20 yaş büyük bir adamla evlendirilmişti. İtfaiyeci Ali Şakar’la yaptığı bu evlilikten dört çocuğu oldu. Ali Şakar'ın başka kadınlardan da 8'er 6'şar çocuğu vardı.

Menekşe Güven, henüz 15 yaşındayken, kendisinden 20 yaş büyük bir adamla evlendirilmişti. İtfaiyeci Ali Şakar’la yaptığı bu evlilikten dört çocuğu oldu. Ali Şakar'ın başka kadınlardan da 8'er 6'şar çocuğu vardı.

O dönem sık sık şiddet gördüğü, hatta bazı akrabalarının onun kaçmaya çalıştığını bildiği iddia edildi. Yayında kızlar babaları Ali Şakar'ın annelerini dövdüğünü kabul ettiler ancak bunu normal bir şeymiş gibi anlattılar: "Her ailede olur."

O dönem sık sık şiddet gördüğü, hatta bazı akrabalarının onun kaçmaya çalıştığını bildiği iddia edildi. Yayında kızlar babaları Ali Şakar'ın annelerini dövdüğünü kabul ettiler ancak bunu normal bir şeymiş gibi anlattılar: "Her ailede olur."
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı kızların bu bakış açısına tepki gösterdi, "Kimse kimseyi dövemez. Bunu her ailede olur gibi kabul etmişsiniz. Etmeyin. Şiddeti normalleştirmeyin." dedi.

Müge Anlı kızların bu bakış açısına tepki gösterdi, "Kimse kimseyi dövemez. Bunu her ailede olur gibi kabul etmişsiniz. Etmeyin. Şiddeti normalleştirmeyin." dedi.

Yayına bağlanan bazı tanıklar, Menekşe Güven’in Irak’a giderek orada evlendiğini söyledi. Ancak Müge Anlı kadının eğer şiddete uğruyorsa neden eziyete terk edildiğini merak ettiğini söyledi.

Yayına bağlanan bazı tanıklar, Menekşe Güven’in Irak’a giderek orada evlendiğini söyledi. Ancak Müge Anlı kadının eğer şiddete uğruyorsa neden eziyete terk edildiğini merak ettiğini söyledi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın