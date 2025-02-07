“Yalı Çapkını” Setinde Kriz: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Ayrılığı Erken Finale Neden Olabilir!

İlk yayınlandığı zamanlar büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisi reytinglerde düşüşe geçti. Yakın zamanda final yapması tahmin edilen dizi ile ilgili Birsen Altuntaş önemli bir iddia öne sürdü. Dizinin başrol çifti Seyran ve Ferit'e hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gerçek hayattaki ayrılığı sete yansıdı. Dizinin finali bu nedenle erkene çekilebilir.