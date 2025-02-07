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“Yalı Çapkını” Setinde Kriz: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Ayrılığı Erken Finale Neden Olabilir!

“Yalı Çapkını” Setinde Kriz: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Ayrılığı Erken Finale Neden Olabilir!

yalı çapkını
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.02.2025 - 08:30

İlk yayınlandığı zamanlar büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisi reytinglerde düşüşe geçti. Yakın zamanda final yapması tahmin edilen dizi ile ilgili Birsen Altuntaş önemli bir iddia öne sürdü. Dizinin başrol çifti Seyran ve Ferit'e hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gerçek hayattaki ayrılığı sete yansıdı. Dizinin finali bu nedenle erkene çekilebilir.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Yalı Çapkını dizisi son sezonuyla ne yazık ki ekrana tutunamıyor. Reytinglerde ciddi düşüşe geçen dizinin bitmesi yakın ancak tarih giderek öne çekilebilir.

Yalı Çapkını dizisi son sezonuyla ne yazık ki ekrana tutunamıyor. Reytinglerde ciddi düşüşe geçen dizinin bitmesi yakın ancak tarih giderek öne çekilebilir.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sette kriz yaşanıyor. Gerçek hayatta fırtınalı bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sette kriz yaşanıyor. Gerçek hayatta fırtınalı bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Bu ayrılık ne yazık ki dizi aşkı Seyran ve Ferit'e de yansıdı. Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam, projeyi en başından beri 100. bölüme ulaştırmayı hedefliyordu.

Bu ayrılık ne yazık ki dizi aşkı Seyran ve Ferit'e de yansıdı. Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam, projeyi en başından beri 100. bölüme ulaştırmayı hedefliyordu.

Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in gerginliği erken finale neden olabilir.

Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in gerginliği erken finale neden olabilir.

Bu durum, dizinin planlanan 100. bölüme ulaşmadan final yapma ihtimalini gündeme getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu durum, dizinin planlanan 100. bölüme ulaşmadan final yapma ihtimalini gündeme getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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