Firaz mı, İlhami mi? Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Kiminle Aşk Yaşayacak?

Dizide Nursema, İlhami (Fatih Gühan) ve Firaz (Batuhan Bozkurt) arasında duygusal bir çıkmazda. İzleyiciler, Nursema’nın kiminle aşk yaşayacağını büyük bir merakla beklerken, Karakoç’un açıklamaları hayranların heyecanını artırdı.

Saba Tümer’in “Senaryoya müdahale edemiyorsunuz ama ‘Şununla olsa daha iyi olur’ dediğin biri var mı?” sorusuna Karakoç, şu yanıtı verdi:“Bunu söylemeyeyim ama gönlümden geçen biri var tabii ki. Daha doğrusu izleyicilerin yönlendirdiği, olmasını çok istediği biri var.”

Bu açıklamalar üzerine Tümer, “Ben Firaz’ı istiyorum.” diyerek fikrini dile getirdi. Karakoç ise “Önde gidiyor, herkes için öyle.” sözleriyle Firaz ihtimalinin güçlü olduğuna işaret etti.