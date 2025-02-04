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Firaz mı, İlhami mi? Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Kiminle Aşk Yaşayacak?

Firaz mı, İlhami mi? Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Kiminle Aşk Yaşayacak?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.02.2025 - 11:13

Show TV’nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü hikayesi ve dikkat çeken karakterleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide şu aralar en sevilen karakterlerinden Nursema'nın aşk hayatı gündemde. İzleyenler dizide Nursema ile Firaz'ın aşk yaşamasını istiyor. Ama Nursema, İlhami'ye aşık. Peki, Nursema’nın kalbi İlhami’ye mi, Firaz’a mı kayıyor? Nursema İlhami’yle mi, Firaz’la mı birlikte olacak?

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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Kime Aşık?

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Kime Aşık?

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın aşk hayatı gündemde. Daha önce bir kez zorla evlendirilen daha sonraki evliliğinde aldatılan Nursema, bu kez gönlünü İlhami'ye kaptırdı. Firaz'ı ise arkadaşı gibi görüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami, Nursema'yı Seviyor mu?

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami, Nursema'yı Seviyor mu?

Dizinin imamı İlhami, geçmişte büyük bir yara almış. Nişanlısını kazada kaybetmiş. Gönlünü aşk kapatmış. İlhami, Nursema ile konuşmadan önceden Firaz Nursema'ya aşık olduğunu imama anlatmıştı. İlhami bu sebeple özellikle Nursema'dan uzak durdu. Arkadaşı gibi gördüğünü de söyledi.

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami ve Nursema Arasında Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami ve Nursema Arasında Neler Olacak?

Dizide İlhami yağmurdan kaçarken doluya yakalandı. Önce kızının aşık olduğunu öğrenen Pembe Hanım, imamın üstüne gitti. Sonra da Apo, Nursema ile İlhami'yi sarılırken gördü. Bize uygun değil, diyerek İlhami'yi mecburen evlenmeye itti. İlhami, istemeyerek de olsa babasını çağırdı. Nursema'yı istemeye geldi. Ancak tam o sırada içeri Firaz'ın girdiği görülüyor.

Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Kiminle Aşk Yaşayacak?

Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Kiminle Aşk Yaşayacak?

Dizide Nursema, İlhami (Fatih Gühan) ve Firaz (Batuhan Bozkurt) arasında duygusal bir çıkmazda. İzleyiciler, Nursema’nın kiminle aşk yaşayacağını büyük bir merakla beklerken, Karakoç’un açıklamaları hayranların heyecanını artırdı.

Saba Tümer’in “Senaryoya müdahale edemiyorsunuz ama ‘Şununla olsa daha iyi olur’ dediğin biri var mı?” sorusuna Karakoç, şu yanıtı verdi:“Bunu söylemeyeyim ama gönlümden geçen biri var tabii ki. Daha doğrusu izleyicilerin yönlendirdiği, olmasını çok istediği biri var.”

Bu açıklamalar üzerine Tümer, “Ben Firaz’ı istiyorum.” diyerek fikrini dile getirdi. Karakoç ise “Önde gidiyor, herkes için öyle.” sözleriyle Firaz ihtimalinin güçlü olduğuna işaret etti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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