Görücü Usülünde Ghostlanan Kadının Tanışma Hikayesi Tartışma Yarattı
Görücü Usülünde Ghostlanan Kadının Tanışma Hikayesi Tartışma Yarattı
Zamane ilişkileri epey değişti ancak günümüzde eski usül yöntemlere de ghosting bulaşmış gibi görünüyor. X'de @maviigibibirii adlı kullanıcı yaşadığı görücü usülü tanışmayı anlattı. Hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Onlarca yorum alan kadının yazdıkları tartışma yarattı. Bakalım, siz bu işe ne diyeceksiniz?
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Günümüzde ilişkiler epey farklılaştı ancak hala eski usül yöntemlere başvuranlar var. X'de bir kullanıcı başından geçen görücü usülü tanışma hikayesini anlattı.
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Eskiden görücü usulü demek, büyüklerimizin tanıştırdığı, birkaç buluşma sonrası netleşen ciddi bir süreçti. Şimdi ise “karar sizin” deyip karar verip gidenler var!
@maviigibibirii adlı kullanıcı paylaşımında görücü usülü tanıştıktan sonra "Benim için tamam karar sizin." diyen karşı tarafa düşüneceğini söyledi.
Ancak kararının ne olduğunun sorulmasını istediğini de belirtmişti. Günler geçti ama tanışmayı kabul eden beyefendiden ses çıkmayınca kadın yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı.
Önce o paylaşıma bakalım:
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Kullanıcıya "Sizin yazmanız gerek" minvalinde yorumlar gelince...
👇🏻
Karşı tarafın yazacağını belirttiğini açıkladı.
Hal böyle olunca işin rengi değişti😅
Yine de kararını bildirmesi gerektiğini söyleyeler de oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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