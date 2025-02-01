Görücü Usülünde Ghostlanan Kadının Tanışma Hikayesi Tartışma Yarattı

Zamane ilişkileri epey değişti ancak günümüzde eski usül yöntemlere de ghosting bulaşmış gibi görünüyor. X'de @maviigibibirii adlı kullanıcı yaşadığı görücü usülü tanışmayı anlattı. Hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Onlarca yorum alan kadının yazdıkları tartışma yarattı. Bakalım, siz bu işe ne diyeceksiniz?