onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Görücü Usülünde Ghostlanan Kadının Tanışma Hikayesi Tartışma Yarattı

Görücü Usülünde Ghostlanan Kadının Tanışma Hikayesi Tartışma Yarattı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.02.2025 - 22:04

Zamane ilişkileri epey değişti ancak günümüzde eski usül yöntemlere de ghosting bulaşmış gibi görünüyor. X'de @maviigibibirii adlı kullanıcı yaşadığı görücü usülü tanışmayı anlattı. Hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Onlarca yorum alan kadının yazdıkları tartışma yarattı. Bakalım, siz bu işe ne diyeceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günümüzde ilişkiler epey farklılaştı ancak hala eski usül yöntemlere başvuranlar var. X'de bir kullanıcı başından geçen görücü usülü tanışma hikayesini anlattı.

Günümüzde ilişkiler epey farklılaştı ancak hala eski usül yöntemlere başvuranlar var. X'de bir kullanıcı başından geçen görücü usülü tanışma hikayesini anlattı.

Eskiden görücü usulü demek, büyüklerimizin tanıştırdığı, birkaç buluşma sonrası netleşen ciddi bir süreçti. Şimdi ise “karar sizin” deyip karar verip gidenler var!

Eskiden görücü usulü demek, büyüklerimizin tanıştırdığı, birkaç buluşma sonrası netleşen ciddi bir süreçti. Şimdi ise “karar sizin” deyip karar verip gidenler var!

@maviigibibirii adlı kullanıcı paylaşımında görücü usülü tanıştıktan sonra "Benim için tamam karar sizin." diyen karşı tarafa düşüneceğini söyledi.

@maviigibibirii adlı kullanıcı paylaşımında görücü usülü tanıştıktan sonra "Benim için tamam karar sizin." diyen karşı tarafa düşüneceğini söyledi.

Ancak kararının ne olduğunun sorulmasını istediğini de belirtmişti. Günler geçti ama tanışmayı kabul eden beyefendiden ses çıkmayınca kadın yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı.

Ancak kararının ne olduğunun sorulmasını istediğini de belirtmişti. Günler geçti ama tanışmayı kabul eden beyefendiden ses çıkmayınca kadın yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı.

Önce o paylaşıma bakalım:

Önce o paylaşıma bakalım:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcıya "Sizin yazmanız gerek" minvalinde yorumlar gelince...

Kullanıcıya "Sizin yazmanız gerek" minvalinde yorumlar gelince...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Karşı tarafın yazacağını belirttiğini açıkladı.

Karşı tarafın yazacağını belirttiğini açıkladı.
twitter.com

Hal böyle olunca işin rengi değişti😅

Hal böyle olunca işin rengi değişti😅
twitter.com

Yine de kararını bildirmesi gerektiğini söyleyeler de oldu.

Yine de kararını bildirmesi gerektiğini söyleyeler de oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın