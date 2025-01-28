Bir İlişki Bu Kadar Zor Olmak Zorunda mı? 10 Maddede Nerede Yanlış Yaptığınızı Anlatıyoruz!

Dürüstlük en iyi politikadır. Kafanızda neler olup bittiğini bilmiyorsanız partnerinize karşı dürüst olamazsınız. Bir kişi diğerinden bir şey saklıyorsa, bu eninde sonunda ortaya çıkacak ve aralarında çatışmaya neden olacaktır. 🤔

Her iki tarafın da iletişim için zaman ayırması ve diğer kişi kendi gerçeğini söylediğinde yargılamadan veya eleştirmeden dinlemesi gerekir. Dürüstlük, her türlü sağlıklı ilişkinin temeli olan güveni inşa eder. 😉