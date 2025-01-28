Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Bir İlişki Bu Kadar Zor Olmak Zorunda mı? 10 Maddede Nerede Yanlış Yaptığınızı Anlatıyoruz!

etiket Bir İlişki Bu Kadar Zor Olmak Zorunda mı? 10 Maddede Nerede Yanlış Yaptığınızı Anlatıyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 23:46

İlişkiler çetrefilli bir süreçtir ancak doğru rehberlikle yaygın hatalardan kaçınabilir ve ilişkinizi mümkün olan en iyi şekilde başlatabilirsiniz.

 İşte insanların yaptığı en yaygın ilişki hatalarından 10'u! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İletişim kuramamak.

İletişim her ilişkinin temelidir ve özellikle evlilikte önemlidir. Eşinizle olan anlaşmazlığı çözmeye çalışırken iletişim, birbirinizi daha iyi anlamak ve ikiniz için de işe yarayan stratejiler geliştirmek için önemli bir araç olabilir.

2. Partnerinize karşı dürüst olmamak.

Dürüstlük en iyi politikadır. Kafanızda neler olup bittiğini bilmiyorsanız partnerinize karşı dürüst olamazsınız. Bir kişi diğerinden bir şey saklıyorsa, bu eninde sonunda ortaya çıkacak ve aralarında çatışmaya neden olacaktır. 🤔

Her iki tarafın da iletişim için zaman ayırması ve diğer kişi kendi gerçeğini söylediğinde yargılamadan veya eleştirmeden dinlemesi gerekir. Dürüstlük, her türlü sağlıklı ilişkinin temeli olan güveni inşa eder. 😉

3. İlişkinize öncelik vermemek.

İlişkiler önemlidir ancak kolayca ihmal edilebilirler. İlişkinize zaman ayırmanız ve her iki kişinin de aynı fikirde olduğundan emin olmanız gerekir. Farklı hedefleriniz veya beklentileriniz varsa ileride sorunlara yol açacaktır.

Birbirinizi sevdiğiniz sürece her şeyin eninde sonunda yoluna gireceğini düşünebilirsiniz ama bu her zaman doğru değildir! Herhangi bir ilişkide ilerlemeden önce her iki tarafın da mutlu olduğundan emin olmalısınız. 💕

4. Partnerinize karşı aşırı yargılayıcı olmak.

Aşırı yargılayıcı olma alışkanlığına kapılmak kolaydır. Hepimiz bunu yapıyoruz çünkü kendimizi güvende tutmanın ve incinmekten kaçınmanın iyi bir yolu gibi görünüyor. Ancak başka biriyle ilişki içindeyken aşırı yargılayıcı olmak sorunlara neden olabilir ve çoğu zaman bu sorunlar zamanla daha da kötüleşir. Eşiniz sizi rahatsız eden bir şey yapıyorsa ona fikirlerinin neden yanlış olduğunu söylemek yerine neden böyle hissettiğini sormayı deneyin.

5. Partnerinizin aklınızı okumasını beklemek.

Gerçek şu: Partnerinizin aklınızı okumasını bekliyorsanız, etkili bir şekilde iletişim kurmuyorsunuz demektir. Bir ilişkide ikinizin de ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi iletmesi önemlidir.

Bir kişi ne istediği hakkında konuşmuyorsa, bu durum ileride çatışmaya veya kırgınlığa yol açabilir. Örneğin, eğer bir kişi evde her zaman partnerinden daha fazlasını yapıyorsa ve bu konuda aylarca (ya da belki yıllarca) hiçbir şey söylemiyorsa, o zaman bu eninde sonunda ve muhtemelen çok daha kısa sürede sorunlara yol açacaktır.

Benzer şekilde dinleme becerilerinde de eğer bir kişi diğer kişi konuşurken dikkat etmiyorsa, o zaman yanlış anlamalar ve tartışmalar olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Farklılıklarını kabul etmemek.

Farklılıkları kabul etmek sağlıklı bir ilişkinin önemli bir parçasıdır. Partnerinizi olduğu gibi ve onu benzersiz kılan özellikleriyle ne kadar kabul ederseniz, bu konuda tartışmaya girme olasılığınız da o kadar azalır. 😉

Ancak farklılıkları kabul etmenin çatışmaya yol açabileceği bazı durumlar vardır. Partnerinizin sizi rahatsız eden ya da sinirlendiren bir alışkanlığı varsa (örneğin: diş macununun kapağını daima açık bırakmak), bu davranışın zamanla ikiniz arasında çatışmaya yol açmaması zor olabilir. Uzun vadede onlarla kalmanın tahammül edilmeye değer olup olmadığına karar vermeden önce, söz konusu özelliğin ne kadar tolerans gerektirdiğini bulmanız gerekecektir!

7. Sadakatsiz olmak.

Partnerinizi aldatmayın. Genel bir kural olarak, kararlı bir ilişkiniz varsa ve bunun sürmesini istiyorsanız sadakatsiz olmayın. Aldatmak, insanların yaptığı en yaygın ilişki hatalarından biridir çünkü hiç beklemediğimiz bir anda çok kolay gerçekleşebilir; ilişkinize odaklanın ve ilgiyi başka yerde aramadığınızdan emin olun. Partneriniz son zamanlarda mesafeli veya üzgün davranıyorsa, sizinle konuşmaya ondan daha fazla ilgi duyan başka birini bulmaya çalışmak yerine işleri onunla konuşmak için biraz zaman ayırın! 😉

8. Birbirinizden sır saklamayın.

Başkasından sır saklamak asla sağlıklı değildir. Partnerler arasında dürüstlük olmazsa bahsetmeye değer bir güven de olmaz.🙄

9. Kızgın ve incinmiş olsanız bile çatışmalardan kaçınmak.

Partnerinizle çatışmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz, ancak nasıl hissettiğiniz konusunda ona ve kendinize karşı dürüst olmanız önemlidir. Çatışmadan kaçınmak, ilişkide kızgınlığa ve takdir edilmeme hissine yol açabilir.

Partnerinizle bir sorununuz olduğunda, savunmaya geçmek ya da sinirlenmek yerine bu konuyu sakin bir şekilde iletişim kurmayı deneyin. İlk başta her zaman mükemmel bir şekilde sonuçlanmayabilir (ve bazen işe yaramayabilir), ancak çatışmaları sağlıklı bir şekilde nasıl çözeceğinizi öğrenmek, zaman içinde ikiniz arasında güven oluşmasına yardımcı olacaktır.

10. Birbirindeki değişimi reddetmek veya birbirlerinin görüşlerine meydan okumak.

Bir ilişkide iki kişi arasında işlerin gidişatıyla ilgili sorunlar varsa, bunları gündeme getirmekten korkmayın. Değişimi reddetmek ilişkinin iyi bir hal almasının önüne geçebilir. Unutmayın, ilişki bir ortaklıktır; siz ve partneriniz değişmeye istekli olmalısınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Selluka
Selluka
Onedio Üyesi
Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın