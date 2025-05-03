NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinden Nursema'nın Gelinliklerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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5 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda izlediğimiz Berk Atan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti.
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Uzak Şehir, aşiret dizilerini yıllar sonra televizyona geri döndürüyor.
atv, yaz sezonuna Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den "Aile Saadeti" dizisiyle giriyor.
Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yine olanlar oldu!
Survivor'a Hikmet ve Batuhan kavgasının ardından Almeda olayı damgasını vurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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