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NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinden Nursema'nın Gelinliklerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinden Nursema'nın Gelinliklerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Erol Gönül Dağı Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.05.2025 - 00:28

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

3 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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5 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda izlediğimiz Berk Atan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti.

5 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda izlediğimiz Berk Atan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti.

Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazası sonrası ilk paylaşım sonunda geldi.

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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Uzak Şehir, aşiret dizilerini yıllar sonra televizyona geri döndürüyor.

Uzak Şehir, aşiret dizilerini yıllar sonra televizyona geri döndürüyor.

Birsen Altuntaş, yeni yayın döneminde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 dizi birden çekileceğini duyururken bunlardan biri de NOW'da olacak.

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atv, yaz sezonuna Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den "Aile Saadeti" dizisiyle giriyor.

atv, yaz sezonuna Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den "Aile Saadeti" dizisiyle giriyor.

Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan ve Fatih Al gibi oyuncuların yer aldığı kadroda sonunda başrol oyuncuları da belli oldu!

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Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.

Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.

Evlilik için belge alamayan Abdullah'ın, Müge Anlı'dan tanıdığımız ünlü psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli'ye gittiği ve psikolojik sağlığını ölçmek için verilen 600 soruluk testi salladığı ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yine olanlar oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yine olanlar oldu!

Kaosun eksik olmadığı dizi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Konuşulanlardan biri de Nursema'nın gelinliğiydi. Nursema dizide üçüncü kez gelinlik giydi.

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Survivor'a Hikmet ve Batuhan kavgasının ardından Almeda olayı damgasını vurdu.

Survivor'a Hikmet ve Batuhan kavgasının ardından Almeda olayı damgasını vurdu.

Acun Ilıcalı, çalışanlara şiddet uyguladığını ve bu nedenle ceza alabileceğini açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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