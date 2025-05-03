onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Alparslan Türkeş'in Kızı Ayyüce Türkeş'e Babasının Mezarında Saldırı Gerçekleşti

Alparslan Türkeş'in Kızı Ayyüce Türkeş'e Babasının Mezarında Saldırı Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 20:48

Bugün 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde babasının kabrini ziyaret eden Ayyüce Türkeş'e saldırı gerçekleşti. Türkeş'in babasının kabri başında bir grup ülkücünün saldırısına uğradığı iddia edildi. 

Ayyüce Türkeş'in yanındakilerle beraber abluka altında olduğu bilgisi verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayyüce Türkeş'e saldırı gerçekleşti.

Ayyüce Türkeş'e saldırı gerçekleşti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla katıldığı etkinliğin ardından, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı olan babası Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti. Ancak edinilen bilgilere göre, ziyareti sırasında Türkeş ve beraberindeki heyet, kimliği henüz netleşmeyen bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan gerginlik sonrası Ayyüce Türkeş’in uzun süre kabir alanında abluka altında kaldığı öğrenildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'ye saldırıyı anlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'ye saldırıyı anlattı.

Turhan Çömez, yaptığı açıklamada “Adana Milletvekilimiz Ayyüce Türkeş, babasının kabrini ziyaret etmek üzere partimizin bir toplantısının ardından mezarlığa gidiyor. Ancak oraya vardığında, kabrin etrafını saran yaklaşık 150 kişilik bir grupla karşılaşıyor. Danışmanları ciddi şekilde darp ediliyor, buna rağmen Ayyüce Hanım kabre ulaşmayı başarıyor. Şu anda polis kabri abluka altına almış durumda ve Ayyüce Hanım mezarlık alanından çıkamıyor.

Ankara Emniyet Müdürünü ve İçişleri Bakanını aradım, durumdan haberleri olmadığını söylediler ve hemen önlem alacaklarını belirttiler. Bu ülkeye mâl olmuş bir siyasetçi olan Alparslan Türkeş’in kabrine, kızı tarafından yapılan bir ziyaret nasıl böyle bir olayla sonuçlanabilir? Polis oradayken bir vekile saldırı düzenleniyor. Ben bir milletvekili saldırıya uğradığında canlı yayını terk edip bakanı, emniyet müdürünü aramak zorunda mıyım? Türkiye bu noktaya mı geldi?” ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın