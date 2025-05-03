Alparslan Türkeş'in Kızı Ayyüce Türkeş'e Babasının Mezarında Saldırı Gerçekleşti

Turhan Çömez, yaptığı açıklamada “Adana Milletvekilimiz Ayyüce Türkeş, babasının kabrini ziyaret etmek üzere partimizin bir toplantısının ardından mezarlığa gidiyor. Ancak oraya vardığında, kabrin etrafını saran yaklaşık 150 kişilik bir grupla karşılaşıyor. Danışmanları ciddi şekilde darp ediliyor, buna rağmen Ayyüce Hanım kabre ulaşmayı başarıyor. Şu anda polis kabri abluka altına almış durumda ve Ayyüce Hanım mezarlık alanından çıkamıyor.

Ankara Emniyet Müdürünü ve İçişleri Bakanını aradım, durumdan haberleri olmadığını söylediler ve hemen önlem alacaklarını belirttiler. Bu ülkeye mâl olmuş bir siyasetçi olan Alparslan Türkeş’in kabrine, kızı tarafından yapılan bir ziyaret nasıl böyle bir olayla sonuçlanabilir? Polis oradayken bir vekile saldırı düzenleniyor. Ben bir milletvekili saldırıya uğradığında canlı yayını terk edip bakanı, emniyet müdürünü aramak zorunda mıyım? Türkiye bu noktaya mı geldi?” ifadelerine yer verdi.