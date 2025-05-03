Alparslan Türkeş'in Kızı Ayyüce Türkeş'e Babasının Mezarında Saldırı Gerçekleşti
Bugün 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde babasının kabrini ziyaret eden Ayyüce Türkeş'e saldırı gerçekleşti. Türkeş'in babasının kabri başında bir grup ülkücünün saldırısına uğradığı iddia edildi.
Ayyüce Türkeş'in yanındakilerle beraber abluka altında olduğu bilgisi verildi.
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Ayyüce Türkeş'e saldırı gerçekleşti.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'ye saldırıyı anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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