Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Tarihe Geçti
Merih Demiral'in Atalanta'dan sonraki adresi Al Ahli olmuştu. Al Ahli'de takımın vazgeçilmezlerinden olan Merih, milli takımda görev aldığı sürelerdede de önemli işlere imza atıyor. Merih, bir gece takımı Al Ahli ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak önemli bir başarı elde etti.
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Al Ahli'den tarihi başarı...
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Merih de tarihe geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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