Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Tarihe Geçti

Merih Demiral'in Atalanta'dan sonraki adresi Al Ahli olmuştu. Al Ahli'de takımın vazgeçilmezlerinden olan Merih, milli takımda görev aldığı sürelerdede de önemli işlere imza atıyor. Merih, bir gece takımı Al Ahli ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak önemli bir başarı elde etti.