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Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Tarihe Geçti

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Tarihe Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 23:21 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 23:35

Merih Demiral'in Atalanta'dan sonraki adresi Al Ahli olmuştu. Al Ahli'de takımın vazgeçilmezlerinden olan Merih, milli takımda görev aldığı sürelerdede de önemli işlere imza atıyor. Merih, bir gece takımı Al Ahli ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak önemli bir başarı elde etti.

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Al Ahli'den tarihi başarı...

Al Ahli'den tarihi başarı...

Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı. 

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Merih de tarihe geçti.

Merih de tarihe geçti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve oynadığı ilk finali kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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