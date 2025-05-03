Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Toreira'dan Ayrılık İtirafı Geldi

Toreira, yaşadığı zor zamanları anlatırken şu ifadeleri kullandı:

'Bu kulübü ve bu şehri gerçekten çok seviyorum. Yanımda olan harika bir Türk arkadaş grubum var, onlardan büyük destek gördüm. Zor dönemler yaşadım, gitmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama birlikte o zorlukların üstesinden geldik. Şu anda burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Galatasaray formasını giymek her zaman benim için bir gurur kaynağı.'