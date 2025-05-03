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Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Toreira'dan Ayrılık İtirafı Geldi

Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Toreira'dan Ayrılık İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 22:36

Galatasaray'ın son dönemdeki sürpriz golcüsü Lucas Toreira oldu. Toreira bu akşam da Sivasspor karşısında perdeyi açan isim olurken ismini de maçın kahramanları arasına yazdırdı

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı yıldız bazı zamanlarda gitmek istediğini anlattı. Toreira, performansı için Lemina detayına da değindi.

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Son 5 maçta 4 gol...

Son 5 maçta 4 gol...

Lucas Toreira, son haftalarda golcü kişiliği ile de ön plana çıkmaya başladı. Uruguaylı yıldız son beş maçta 4 gol atarak önemli bir başarıya imza attı. Bu akşam da Sivasspor ağlarını havalandıran futbolcu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Lemina'yı es geçmedi.

Lemina'yı es geçmedi.

Lucas Toreira, son haftalardaki performansına değinirken 'Mario Lemina'nın takıma katılmasıyla birlikte sahada daha fazla özgürlük kazandım. Ancak bu sadece onun varlığıyla değil, birlikte çok çalışmamız ve birbirimiz için verdiğimiz mücadeleyle ilgili. Bu nedenle tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.' dedi.

Toreira, bazı zamanlar ayrılığı düşündüğünü söyledi.

Toreira, bazı zamanlar ayrılığı düşündüğünü söyledi.

Toreira, yaşadığı zor zamanları anlatırken şu ifadeleri kullandı: 

'Bu kulübü ve bu şehri gerçekten çok seviyorum. Yanımda olan harika bir Türk arkadaş grubum var, onlardan büyük destek gördüm. Zor dönemler yaşadım, gitmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama birlikte o zorlukların üstesinden geldik. Şu anda burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Galatasaray formasını giymek her zaman benim için bir gurur kaynağı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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