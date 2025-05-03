Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Toreira'dan Ayrılık İtirafı Geldi
Galatasaray'ın son dönemdeki sürpriz golcüsü Lucas Toreira oldu. Toreira bu akşam da Sivasspor karşısında perdeyi açan isim olurken ismini de maçın kahramanları arasına yazdırdı
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı yıldız bazı zamanlarda gitmek istediğini anlattı. Toreira, performansı için Lemina detayına da değindi.
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Son 5 maçta 4 gol...
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Lemina'yı es geçmedi.
Toreira, bazı zamanlar ayrılığı düşündüğünü söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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