Harry Kane İçin Şampiyonluk Laneti Bayern'de de Sürüyor
Almanya'nın en dominant takımlarından biri şüphesiz Bayern Münih. Bayern'in şampiyonluk alması değil alamaması her zaman haber değeri taşır.
Şampiyonluk konusunda, kupalar konusunda pek iyi bir geçmişi olmayan Harry Kane için bu nedenle Bayern Münih biçilmiş kaftandı. Ancak ilk sezonunda şampiyonluğu Leverkusen'e kaptırdılar. Şimdi ise başka bir ilginç sahneye imza atıldı.
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Harry Kane, kupa kazanamama konusunda yeni bir olaya imza attı.
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Şampiyonluk yine olmadı...
Ancak yine olmadı...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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