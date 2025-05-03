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Harry Kane İçin Şampiyonluk Laneti Bayern'de de Sürüyor

Harry Kane İçin Şampiyonluk Laneti Bayern'de de Sürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 20:03 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 21:02

Almanya'nın en dominant takımlarından biri şüphesiz Bayern Münih. Bayern'in şampiyonluk alması değil alamaması her zaman haber değeri taşır. 

Şampiyonluk konusunda, kupalar konusunda pek iyi bir geçmişi olmayan Harry Kane için bu nedenle Bayern Münih biçilmiş kaftandı. Ancak ilk sezonunda şampiyonluğu Leverkusen'e kaptırdılar. Şimdi ise başka bir ilginç sahneye imza atıldı.

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Harry Kane, kupa kazanamama konusunda yeni bir olaya imza attı.

Harry Kane, kupa kazanamama konusunda yeni bir olaya imza attı.

Tottenham formasıyla yıllardır Premier Lig'de mücadele eden Kane, attığı gollerden ziyade kazanamadığı kupalarla anılıyor. Artık dalga konusu haline gelen Kane, çözümü Bayern'e gitmekle çözmeye çalıştı.

Şampiyonluk yine olmadı...

Şampiyonluk yine olmadı...

Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih bu sene ise şampiyonluk maçına çıktı. Leipzig, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 3-2 geriye düştü. Bayern şampiyonluk kutlamaya hazırlanırken Kane de saha kenarına indi.

Ancak yine olmadı...

Ancak yine olmadı...

Kane kenara indiği an Bayern golü kalesinde gördü. 3-3 biten maç sonunda Bayern'in şampiyonluğu sonraki haftaya kaldı. 

Kane'in şampiyonluk hayali de ertelendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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