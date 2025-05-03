Harry Kane İçin Şampiyonluk Laneti Bayern'de de Sürüyor

Almanya'nın en dominant takımlarından biri şüphesiz Bayern Münih. Bayern'in şampiyonluk alması değil alamaması her zaman haber değeri taşır.

Şampiyonluk konusunda, kupalar konusunda pek iyi bir geçmişi olmayan Harry Kane için bu nedenle Bayern Münih biçilmiş kaftandı. Ancak ilk sezonunda şampiyonluğu Leverkusen'e kaptırdılar. Şimdi ise başka bir ilginç sahneye imza atıldı.