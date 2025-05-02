Açıklama Yapacağı İddia Edildi: Aziz Yıldırım'dan İddialara Jet Yalanlama
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağına dair sosyal medyada iddialar gündeme geldi. Bu iddialara Yıldırım’dan jet yanıt geldi. Aziz Yıldırım, 'Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır' dedi.
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“Aziz Yıldırım’ın konuşacağını düşünüyorum.”
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Aziz Yıldırım’dan bu iddialara yalanlama geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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