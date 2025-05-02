onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Açıklama Yapacağı İddia Edildi: Aziz Yıldırım'dan İddialara Jet Yalanlama

Açıklama Yapacağı İddia Edildi: Aziz Yıldırım'dan İddialara Jet Yalanlama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 23:44 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 23:50

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağına dair sosyal medyada iddialar gündeme geldi. Bu iddialara Yıldırım’dan jet yanıt geldi. Aziz Yıldırım, 'Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Aziz Yıldırım’ın konuşacağını düşünüyorum.”

“Aziz Yıldırım’ın konuşacağını düşünüyorum.”
www.youtube.com

Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz, Ali Koç ve Aziz Yıldırım krizinin kapıda olduğunu belirterek, “Aziz Yıldırım bence sahne alacak. Ligin bitimini bekliyor diye düşünüyorum. Şampiyonluğun belli olmasından sonra Aziz Yıldırım’ın konuşacağını düşünüyorum. Bunu bilgiye dayalı söylüyorum” dedi.

Aziz Yıldırım’dan bu iddialara yalanlama geldi.

Aziz Yıldırım’dan bu iddialara yalanlama geldi.

Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, “Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır.

Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın