Vakıfbank'ta Zehra Güneş'ten Fenerbahçe Maçı İtirafı Geldi

Zehra Vakıfbank'ta oynamayı bir ayrıcalık olarak gördüğünü söyledi. Takım kaptanı olan Zehra, farkı 'kendinden önce takımı düşünmek' olarak açıkladı. Zehra sezonla ilgili de, 'Kendi sınırlarımı keşfettiğim ve zorladığım bir seneydi. Bir sporcunun bence en büyük rakibi yine kendisi. Bunu bu sene daha iyi anladım. Sınırlarınızın size ‘Buraya kadar’ diye set çektiği noktada, kendinizi gerçekleştirme çabanız ve ısrarınız sizi gitmek istediğiniz yola nihayetinde götürüyor.' dedi.