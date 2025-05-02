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Vakıfbank'ta Zehra Güneş'ten Fenerbahçe Maçı İtirafı Geldi

Vakıfbank'ta Zehra Güneş'ten Fenerbahçe Maçı İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 13:13

Filenin Sultanları'nın en önemli yıldızlarından Zehra Güneş, Milliyet'e özel bir röportaj verdi. Milli sporcu kariyerine ve bu sezona dair önemli açıklamalar yaptı. Zehra'nın Fenerbahçe maçı için söyledikleri ise hayli konuşulacak cinsten. Vakıfbank'ta oynamayı bir ayrıcalık olarak gören Zehra, kaptan olmayı da 'kendinden önce takımı düşünmek' olarak açıkladı. 

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Zehra Güneş, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Zehra Vakıfbank'ta oynamayı bir ayrıcalık olarak gördüğünü söyledi. Takım kaptanı olan Zehra, farkı 'kendinden önce takımı düşünmek' olarak açıkladı. Zehra sezonla ilgili de, 'Kendi sınırlarımı keşfettiğim ve zorladığım bir seneydi. Bir sporcunun bence en büyük rakibi yine kendisi. Bunu bu sene daha iyi anladım. Sınırlarınızın size ‘Buraya kadar’ diye set çektiği noktada, kendinizi gerçekleştirme çabanız ve ısrarınız sizi gitmek istediğiniz yola nihayetinde götürüyor.' dedi.

Zehra Güneş, Vakıfbank'ta oynama konusunda da samimi açıklamalar yaptı.

Zehra Güneş, Vakıfbank'ta oynama konusunda da samimi açıklamalar yaptı.

Zehra, 'VakıfBank gibi yer aldığı her organizasyonda hedefi her zaman şampiyonluk olan bir kulüpte forma giymeyi her zaman bir ayrıcalık olarak gördüm. Her gün yüksek hedeflerle uyanmak herkese nasip olmuyor. Bazen bu durumun yarattığı bir baskı oluyor tabii ancak hedefleriniz büyükse, siz de büyüyorsunuz. Zaman geçtikçe o baskıyı doğru yönetmeyi öğreniyorsunuz ve sahada başarıyı getiren bir motivasyon unsuruna dönüştürüyorsunuz.' dedi.

Zehra'dan konuşulacak Fenerbahçe itirafı geldi.

Zehra'dan konuşulacak Fenerbahçe itirafı geldi.

Zehra, Fenerbahçe'yi yenmenin imkansız gibi gözüktüğünü söyleyerek 'Bence Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız Fenerbahçe karşılaşması bizim kırılma anımızdı. O maça kadar hep inişli çıkışlı performanslar sergiliyorduk. Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada herkes bir noktada başarabileceğimize inandı. Kendi evimizde aldığımız yenilgiden sonra, Fenerbahçe gibi bir takımı onların sahasında mağlup etmek imkansız gibi gözüküyordu. Bunu başardığımızda takımın özgüveni, birbirine inancı, güveni sağlam bir yapıyı inşa etti.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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