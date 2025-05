Vakıfbank'ta Zehra Güneş'ten Fenerbahçe Maçı İtirafı Geldi

Zehra, 'VakıfBank gibi yer aldığı her organizasyonda hedefi her zaman şampiyonluk olan bir kulüpte forma giymeyi her zaman bir ayrıcalık olarak gördüm. Her gün yüksek hedeflerle uyanmak herkese nasip olmuyor. Bazen bu durumun yarattığı bir baskı oluyor tabii ancak hedefleriniz büyükse, siz de büyüyorsunuz. Zaman geçtikçe o baskıyı doğru yönetmeyi öğreniyorsunuz ve sahada başarıyı getiren bir motivasyon unsuruna dönüştürüyorsunuz.' dedi.