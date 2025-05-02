Vakıfbank'ta Zehra Güneş'ten Fenerbahçe Maçı İtirafı Geldi
Filenin Sultanları'nın en önemli yıldızlarından Zehra Güneş, Milliyet'e özel bir röportaj verdi. Milli sporcu kariyerine ve bu sezona dair önemli açıklamalar yaptı. Zehra'nın Fenerbahçe maçı için söyledikleri ise hayli konuşulacak cinsten. Vakıfbank'ta oynamayı bir ayrıcalık olarak gören Zehra, kaptan olmayı da 'kendinden önce takımı düşünmek' olarak açıkladı.
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Zehra Güneş, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.
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Zehra Güneş, Vakıfbank'ta oynama konusunda da samimi açıklamalar yaptı.
Zehra'dan konuşulacak Fenerbahçe itirafı geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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