onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'tan Kiralık Giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de Ayın Oyuncusu Seçildi

Beşiktaş'tan Kiralık Giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de Ayın Oyuncusu Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 11:37

Portekiz'de bu sezon Türkler'in sezonu oluyor. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile gözlerin çevrildiği ligde Porto'da Deniz Gül, Arouca'da da Güven Yalçın var. Sezona damga vuran isimlerden biri de şüphesiz Rio Ave forması giyen Demir Ege Tıknaz... Demir Ege, Beşiktaş'tan kiralık olarak forma giyiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süre alması için gönderilmişti yıldız oldu.

Süre alması için gönderilmişti yıldız oldu.

Siyah-beyazlılar, genç orta saha oyuncusu Demir Ege'yi sezon başında gelişimini hızlandırması ve düzenli forma şansı bulması amacıyla Portekiz temsilcisi Rio Ave’ye kiralık olarak göndermişti. 20 yaşındaki futbolcu, beklentilere yanıt vererek Rio Ave’de istikrarlı bir şekilde forma giymeye başladı. Kısa sürede takıma adapte olan ve performansıyla dikkat çeken Demir Ege, potansiyelini sahaya yansıtarak kendini kanıtlamayı başardı.

Ayın oyuncusu seçildi.

Ayın oyuncusu seçildi.

Demir Ege, sezonun geride kalan bölümünde Rio Ave formasıyla 30 resmi maçta görev aldı ve toplamda 1588 dakika sahada kaldı. 1.93 metre boyundaki genç orta saha, bu karşılaşmaların 19’unda ilk 11’de yer aldı. Performansıyla dikkat çeken Demir Ege, 2 gol atıp 2 de asist yaparak hem savunmada hem de hücumda takıma katkı sağladı.

Genç futbolcu Rio Ave'de bu ay, ayın futbolcusu seçildi.

Rio Ave, opsiyonu kullanarak almak istiyor.

Rio Ave, opsiyonu kullanarak almak istiyor.

Demir Ege’yi sezon başında 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralayan Portekiz ekibi Rio Ave'nin, bu opsiyonu kullanmak yerine 3.5 ila 4 milyon euro arasında bir teklif sunarak pazarlık yoluna gitmek istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş cephesi, genç yeteneğin yükselen grafiği ve potansiyeli nedeniyle bu teklife olumsuz yanıt verdi.Beşiktaş, 'Demir Ege'nin potansiyeline beş milyon euro vermiyorlarsa geri döner, biz de memnun oluruz' yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın