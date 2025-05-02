Beşiktaş'tan Kiralık Giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de Ayın Oyuncusu Seçildi

Demir Ege’yi sezon başında 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralayan Portekiz ekibi Rio Ave'nin, bu opsiyonu kullanmak yerine 3.5 ila 4 milyon euro arasında bir teklif sunarak pazarlık yoluna gitmek istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş cephesi, genç yeteneğin yükselen grafiği ve potansiyeli nedeniyle bu teklife olumsuz yanıt verdi.Beşiktaş, 'Demir Ege'nin potansiyeline beş milyon euro vermiyorlarsa geri döner, biz de memnun oluruz' yanıtını verdi.