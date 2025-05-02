Beşiktaş'tan Kiralık Giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de Ayın Oyuncusu Seçildi
Portekiz'de bu sezon Türkler'in sezonu oluyor. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile gözlerin çevrildiği ligde Porto'da Deniz Gül, Arouca'da da Güven Yalçın var. Sezona damga vuran isimlerden biri de şüphesiz Rio Ave forması giyen Demir Ege Tıknaz... Demir Ege, Beşiktaş'tan kiralık olarak forma giyiyor.
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Süre alması için gönderilmişti yıldız oldu.
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Ayın oyuncusu seçildi.
Rio Ave, opsiyonu kullanarak almak istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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