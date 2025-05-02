Ebrar Karakurt Rusya'da Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı

Ebrar Karakurt, Leningradka karşısındaki etkileyici performansıyla yine adından söz ettirdi. Mücadelede kaydettiği sayılarla 1000 sayı barajını geçen Karakurt, bu sezon ulaştığı bu rakamla önemli bir başarıya daha imza attı. Milli voleybolcu, geçtiğimiz sezon 798 sayıyla Rusya Ligi'nde bir sezonda en fazla sayı üreten oyuncu unvanını elde etmişti.

Karakurt, kısa süre önce 800 sayı sınırını aşarak bu rekorunu güncellemişti. Şimdi ise 1000 sayıya ulaşarak kendi çıtasını bir kez daha yukarı taşıdı ve Rusya Ligi'nde tarihi bir performans sergilemeye devam ediyor.