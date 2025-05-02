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Ebrar Karakurt Rusya'da Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı

Ebrar Karakurt Rusya'da Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 11:17

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar, Rusya'da da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kaliningrad takımıyla yakaladığı başarılarla Rusya'da da bir fenomen haline gelen Ebrar, geçtiğimiz yıl ligin en skorer ismi olmuştu. Bu yıl hem bu sayıyı geliştirdi hem de geçilmesi kolay olmayan bir rekora imza atmayı başardı.

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Milli takımdaki rüzgarı Rusya'da da devam ediyor.

Milli takımdaki rüzgarı Rusya'da da devam ediyor.

Rusya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçta Lokomotiv Kaliningrad, sahasında Leningradka’yı konuk etti. İlk karşılaşmasında Krasnodar’ı 3-1’lik skorla geçen Kaliningrad, bu kez rakibi Leningradka’yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 25-19, 25-17 ve 25-10’luk set skorlarıyla rahat bir şekilde kazanarak grup aşamasında ikide iki yaptı.

Maça damga vuran isim ise Ebrar oldu.

Attığı sayılarla rekor kırdı.

Attığı sayılarla rekor kırdı.

Ebrar Karakurt, Leningradka karşısındaki etkileyici performansıyla yine adından söz ettirdi. Mücadelede kaydettiği sayılarla 1000 sayı barajını geçen Karakurt, bu sezon ulaştığı bu rakamla önemli bir başarıya daha imza attı. Milli voleybolcu, geçtiğimiz sezon 798 sayıyla Rusya Ligi'nde bir sezonda en fazla sayı üreten oyuncu unvanını elde etmişti.

Karakurt, kısa süre önce 800 sayı sınırını aşarak bu rekorunu güncellemişti. Şimdi ise 1000 sayıya ulaşarak kendi çıtasını bir kez daha yukarı taşıdı ve Rusya Ligi'nde tarihi bir performans sergilemeye devam ediyor.

Kulübünden paylaşım geldi.

Kulübünden paylaşım geldi.

Ebrar Karakurt'un kulübü Kaliningrad da bu tarihi performansı es geçmedi ve sosyal medya hesaplarından Ebrar'la ilgili paylaşım yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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