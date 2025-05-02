Ebrar Karakurt Rusya'da Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı
Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar, Rusya'da da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kaliningrad takımıyla yakaladığı başarılarla Rusya'da da bir fenomen haline gelen Ebrar, geçtiğimiz yıl ligin en skorer ismi olmuştu. Bu yıl hem bu sayıyı geliştirdi hem de geçilmesi kolay olmayan bir rekora imza atmayı başardı.
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Milli takımdaki rüzgarı Rusya'da da devam ediyor.
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Attığı sayılarla rekor kırdı.
Kulübünden paylaşım geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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