İtalya'da Mafya-Futbol Soruşturmasından Hakan Çalhanoğlu'na Ceza

Hakan Çalhanoğlu hem Inter hem de milli takımda takım lideri olarak kaptanlık yapıyor. Milli oyuncunun başı ise şu sıralar mafya ile dertte.

İtalya'da futbol ve mafyanın sınırları hayli muğlak. Öyle zamanlar oluyor ki iki yapının iç içe geçtiği durumlar yaşanıyor. Yine öyle bir sınır ihlalinde bu kez Hakan Çalhanoğlu'nun da adı geçti.