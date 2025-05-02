İtalya'da Mafya-Futbol Soruşturmasından Hakan Çalhanoğlu'na Ceza
Hakan Çalhanoğlu hem Inter hem de milli takımda takım lideri olarak kaptanlık yapıyor. Milli oyuncunun başı ise şu sıralar mafya ile dertte.
İtalya'da futbol ve mafyanın sınırları hayli muğlak. Öyle zamanlar oluyor ki iki yapının iç içe geçtiği durumlar yaşanıyor. Yine öyle bir sınır ihlalinde bu kez Hakan Çalhanoğlu'nun da adı geçti.
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Teknik direktör ve kaptan soruşturmada...
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Taraftar grubu, mafya, futbolcu ve teknik direktör ilişkileri sorgulandı.
Inter Milan itirafçı olarak uzlaştı.
"Hakan Çalhanoğlu ilişkisini kabul etti."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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