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İtalya'da Mafya-Futbol Soruşturmasından Hakan Çalhanoğlu'na Ceza

İtalya'da Mafya-Futbol Soruşturmasından Hakan Çalhanoğlu'na Ceza

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 10:48

Hakan Çalhanoğlu hem Inter hem de milli takımda takım lideri olarak kaptanlık yapıyor. Milli oyuncunun başı ise şu sıralar mafya ile dertte. 

İtalya'da futbol ve mafyanın sınırları hayli muğlak. Öyle zamanlar oluyor ki iki yapının iç içe geçtiği durumlar yaşanıyor. Yine öyle bir sınır ihlalinde bu kez Hakan Çalhanoğlu'nun da adı geçti.

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Teknik direktör ve kaptan soruşturmada...

Teknik direktör ve kaptan soruşturmada...

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ile takımın kilit isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da yürütülen mafya bağlantılı bir soruşturma kapsamında Perşembe günü birer maç men cezası aldı.

Taraftar grubu, mafya, futbolcu ve teknik direktör ilişkileri sorgulandı.

Taraftar grubu, mafya, futbolcu ve teknik direktör ilişkileri sorgulandı.

Simone Inzaghi ve Hakan Çalhanoğlu’nun, Inter’in inceleme altındaki taraftar grubu Curva Nord ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

İtalya’daki yetkili kurumlar, Inter’in Curva Nord ve Milan’ın Curva Sud taraftar gruplarını uzun süredir mercek altına almış durumda.

Soruşturmanın odak noktasında bu grupların olası yasa dışı faaliyetleri ve mafyayla olan ilişkileri yer alıyor.

Bu kapsamda Inter ve Milan kulüplerinden bazı önemli isimler, taraftarlarla olan bağlantıları nedeniyle savcılıkça ifadeye çağrıldı.

Inter Milan itirafçı olarak uzlaştı.

Inter Milan itirafçı olarak uzlaştı.

Inter Milan cephesinde, taraftar gruplarıyla olan ilişkileri nedeniyle sorgulanan üç önemli isim; teknik direktör Simone Inzaghi, orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve kulüp başkan yardımcısı Javier Zanetti olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda, savcılar, kulüplerin olası ihmallerinin, taraftar gruplarının suç teşkil eden eylemlerine nasıl zemin hazırlamış olabileceğini de araştırıyor.

İtalya Futbol Federasyonu ile uzlaşmaya gitmeyi tercih eden Inter Milan’ın, bu süreçte ‘itirafçı’ olduğu belirtiliyor.

"Hakan Çalhanoğlu ilişkisini kabul etti."

"Hakan Çalhanoğlu ilişkisini kabul etti."

Söz konusu iddialar arasında, Hakan Çalhanoğlu'nun Curva Nord lideri Marco Ferdico ile olan ilişkisini kabul etmesi de yer alıyor. Bu durumun ardından Çalhanoğlu, bir maçtan men edilmesinin yanı sıra 30.000 euro idari para cezasına çarptırıldı.

Ancak Çalhanoğlu bu ilişkinin ve görüşmenin taraftarın Türkiye için açılan deprem pankartı için teşekkür amaçlı olduğunu iddia ediyor. 

Benzer şekilde, 'itirafçı' olup 'uzlaşma' yoluna gittiği iddia edilen teknik direktör Simone Inzaghi'ye 15.000 euro, kulüp başkan yardımcısı Javier Zanetti'ye ise 14.500 euro para cezası uygulandığı belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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