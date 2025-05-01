Galatasaray Gabriel Sara’nın Bonservisini Belirledi: Satılırsa, Türk Futbolunda Rekor Olacak!
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere’nin Norwich City takımından transfer ettiği Gabriel Sara'ya Premier Lig ekiplerinden teklif olduğu iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılı yönetimin Brezilyalı futbolcunun bonservisini belirlediği belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların 40 milyon euronun altındaki herhangi bir teklife kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı.
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Galatasaray’ın duran top ustası Gabriel Sara gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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