onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray Gabriel Sara’nın Bonservisini Belirledi: Satılırsa, Türk Futbolunda Rekor Olacak!

Galatasaray Gabriel Sara’nın Bonservisini Belirledi: Satılırsa, Türk Futbolunda Rekor Olacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 08:54

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere’nin Norwich City takımından transfer ettiği Gabriel Sara'ya Premier Lig ekiplerinden teklif olduğu iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılı yönetimin Brezilyalı futbolcunun bonservisini belirlediği belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların 40 milyon euronun altındaki herhangi bir teklife kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray’ın duran top ustası Gabriel Sara gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray’ın duran top ustası Gabriel Sara gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sezon başında Norwich City takımından 18 milyon Euro’ya takıma takılırken çok eleştirilen sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun performansı sonrası artan piyasasından oldukça memnun. 

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, sezonun yıldızlarından Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılıların 40 milyon euronun altındaki herhangi bir teklife kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı. Sara bu bedelle Galatasaray'dan ayrılması durumunda Türk futbol tarihindeki en pahalı satışı olacak.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın