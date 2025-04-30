Galatasaray'ın Kaptanı İlkin Aydın'dan Ameliyat Açıklaması
Filenin Sultanları'ndan Galatasaray'da forma giyen İlkin Aydın, sosyal medya hesabından geçirdiği ameliyat sonrası paylaşımda bulundu, sevenlerine 'ben iyiyim' mesajı verdi.
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Galatasaray Kadın Voleybol, kaptanları İlkin Aydın'ın ameliyat olduğunu açıklamıştı
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Kendisine gelen mesajlara teşekkür etti, "iyiyim" dedi
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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