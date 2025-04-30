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Galatasaray'ın Kaptanı İlkin Aydın'dan Ameliyat Açıklaması

Galatasaray'ın Kaptanı İlkin Aydın'dan Ameliyat Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.04.2025 - 15:50

Filenin Sultanları'ndan Galatasaray'da forma giyen İlkin Aydın, sosyal medya hesabından geçirdiği ameliyat sonrası paylaşımda bulundu, sevenlerine 'ben iyiyim' mesajı verdi.

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Galatasaray Kadın Voleybol, kaptanları İlkin Aydın'ın ameliyat olduğunu açıklamıştı

Galatasaray Kadın Voleybol, kaptanları İlkin Aydın'ın ameliyat olduğunu açıklamıştı

Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şunları demişti:

'Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Sporcumuzun daha önce geçirdiği sol diz ameliyatından kalan vidaları çıkartılırken, göbek bölgesinde oluşan fıtık da temizlenmiştir. Bu ameliyatın ardından yaklaşık 4 haftalık dinlenme sürecinde olacaktır.

Kaptanımız İlkin Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

Kendisine gelen mesajlara teşekkür etti, "iyiyim" dedi

Kendisine gelen mesajlara teşekkür etti, "iyiyim" dedi
twitter.com

25 yaşındaki milli sporcu, haberin ardından kendisini merak eden sevenlerinin mesajlarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, şunları dedi:'Eveett öncelikle iyiyim 🥹mesaj atan güzel dileklerini gönderen herkese çok çok teşekkür ederiim 🤍🙏🏻'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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