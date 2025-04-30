Galatasaray'ın Kaptanı İlkin Aydın'dan Ameliyat Açıklaması

25 yaşındaki milli sporcu, haberin ardından kendisini merak eden sevenlerinin mesajlarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, şunları dedi:'Eveett öncelikle iyiyim 🥹mesaj atan güzel dileklerini gönderen herkese çok çok teşekkür ederiim 🤍🙏🏻'