Alperen Şengün’e Kafa Attılar! NBA’de Houston Rockets - Golden State Warriors Maçında Ortalık Karıştı

Batı Konferansı ilk turundaki beşinci maçını Houston Rockets 131-116 kazandı. Bu sonuçla Houston Rockets, seride 3-2 yaptı. Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçı 15 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile tamamladı. Ev sahibinde en skorer isim 26 sayı ile Fred VanVleet oldu.

Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçı 15 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile tamamladı. Ev sahibinde en skorer isim 26 sayı ile Fred VanVleet oldu.