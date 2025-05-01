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Alperen Şengün’e Kafa Attılar! NBA’de Houston Rockets - Golden State Warriors Maçında Ortalık Karıştı

Alperen Şengün’e Kafa Attılar! NBA’de Houston Rockets - Golden State Warriors Maçında Ortalık Karıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 10:39

NBA’de Play-off heyecanı devam ederken Houston Rockets - Golden State Warriors maçında ortalık karıştı. Houston’un galibiyetiyle biten karşılaşmaya milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün rakip oyuncularla yaşadığı fiziksel tartışma damga vurdu.

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NBA Play-Off serisinde Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi.

NBA Play-Off serisinde Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi.

Batı Konferansı ilk turundaki beşinci maçını Houston Rockets 131-116 kazandı. Bu sonuçla Houston Rockets, seride 3-2 yaptı. Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçı 15 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile tamamladı. Ev sahibinde en skorer isim 26 sayı ile Fred VanVleet oldu.

Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçı 15 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile tamamladı. Ev sahibinde en skorer isim 26 sayı ile Fred VanVleet oldu.

Alperen Şengün omuz attı, Spancer kafa!

Alperen Şengün omuz attı, Spancer kafa!

Maçın son bölümünde saha içi karıştı. Houston'ın 13 sayı önde olduğu anlarda saha içinde gerginlik yaşandı. Houston'da Dillon Brooks'un aldığı ribaund sonrası Golden'da Spencer'ın sert bir hareketi oldu. 

Hakemler Houston lehine faul çalarken Alperen Şengün, Spencer'ın yolunu keserek omuz attı. Bu müdahale sonrasında gerginlik tavan yaparken Spencer'ın Alperen'i kafayla ittirdiği görüldü. Golden'da Trayce Jackson-Davis de Alperen'i düşürmeye yönelik itmesi saha içini karıştırdı. Hakemler araya girerken Alperen'i Houston'daki asistan koçlar engelledi.

İşte yaşanan kavgadan görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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