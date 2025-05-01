Mert Hakan Yandaş Hastalığı Hakkında İlk Kez Konuştu: "Özür Dilerim"
Yaklaşık 20 gündür hastanede enfeksiyon tedavisi gören Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, son durumu hakkında ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yandaş, ''Bir süredir hastanede tedavi görüyorum. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır'' dedi.
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Yandaş'ın sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı iddia edilmişti.
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş şu ifadeleri kullandı:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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