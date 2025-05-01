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Mert Hakan Yandaş Hastalığı Hakkında İlk Kez Konuştu: "Özür Dilerim"

Mert Hakan Yandaş Hastalığı Hakkında İlk Kez Konuştu: "Özür Dilerim"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 23:42

Yaklaşık 20 gündür hastanede enfeksiyon tedavisi gören Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, son durumu hakkında ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yandaş, ''Bir süredir hastanede tedavi görüyorum. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır'' dedi.

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Yandaş'ın sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı iddia edilmişti.

Yandaş'ın sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı iddia edilmişti.

Bu iddianın gündeme gelmesi sonrası Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, hastalığı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş şu ifadeleri kullandı:

'Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim.

Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum.'

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Theo

la kuduzdur o ya.