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TÜSİAD Ziyareti Sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den İlk Açıklama: ''Kimseyle Küs Olamayız''

TÜSİAD Ziyareti Sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den İlk Açıklama: ''Kimseyle Küs Olamayız''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 22:10

AKP ile TÜSİAD arasında geçtiğimiz günlerde sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmenin perde arkası merak edilirken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den ilk açıklama geldi. 

DW Türkçe’ye konuşan Zeybekci ''İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil'' dedi ve ekledi: Mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi. AK Parti olarak kimseyle küs olmayız, olamayız.”

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13 Şubat’ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” demelerinin ardından ihraç edilen teğmenlerden tutuklamalara ve kayyum atamalarına kadar bir dizi eleştirilerde bulunmuştu.

13 Şubat’ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” demelerinin ardından ihraç edilen teğmenlerden tutuklamalara ve kayyum atamalarına kadar bir dizi eleştirilerde bulunmuştu.

Konuşma sonrası önce Aras sonra da Turan hakkında soruşturma başlatılmıştı. 19 Şubat’ta gözaltına alınan ikili yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşananların üzerinden çok geçmeden AKP'den sürpriz bir hamle geldi.  

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret etti.

Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras, 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras, 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

Ziyaretin perde arkası merak edilirken, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'den ilk açıklama geldi. 

DW Türkçe’ye konuşan Zeybekci, “İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. Mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi. AK Parti olarak kimseyle küs olmayız, olamayız” dedi.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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