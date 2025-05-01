TÜSİAD Ziyareti Sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den İlk Açıklama: ''Kimseyle Küs Olamayız''

AKP ile TÜSİAD arasında geçtiğimiz günlerde sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmenin perde arkası merak edilirken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den ilk açıklama geldi.

DW Türkçe’ye konuşan Zeybekci ''İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil'' dedi ve ekledi: Mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi. AK Parti olarak kimseyle küs olmayız, olamayız.”