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Eski Trabzonsporlu Larsen'den "Türkiye'den Alışkınım" Yanıtı

Eski Trabzonsporlu Larsen'den "Türkiye'den Alışkınım" Yanıtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 12:30

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Larsen, Malmö'de yaşadığı zorlu süreci Trabzonspor günleriyle karşılaştırdı ve 'alışkınım' dedi. 

Malmö'de büyük baskı altında olan futbolculara yöneltilen sorulara Larsen son üç maçta gelen iki beraberlikle ilgili takım arkadaşlarına da bir nevi yol göstererek kamuoyuna açıklamalarda bulundu. 

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Jens Stryger Larsen, bu sezon Malmö forması giyiyor.

Jens Stryger Larsen, bu sezon Malmö forması giyiyor.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Danimarkalı sağ bek Larsen şu an Malmö forması giyiyor. Ancak Malmö'de işler hiç de iyi gitmiyor. 

Son üç maçta iki beraberlik bir mağlubiyet alan İsveç ekibinde taraftar isyan etti. Zirvenin beş puan gerisindeki takımda büyük bir baskı var.

"Türkiye'den alışığım"

"Türkiye'den alışığım"

Larsen, basından gelen taraftar isyanına 'Türkiye'den alışığım' diye yanıt verdi. Larsen ''Ben daha önce Türkiye'de oynadım ve orada yuhalamaları beşinci dakikada duyuyordum. Malmö'de belki birkaç kişi tepki gösteriyor. Türkiye'den alışığım.' dedi.

3 maçtır kazanamıyorlar...

3 maçtır kazanamıyorlar...

İsveç ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Jens Stryger Larsen, bu sezon takımın oynadığı 6 maçın 5'inde forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Malmö ise bu süreçte üç maçtır kazanamıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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