Eski Trabzonsporlu Larsen'den "Türkiye'den Alışkınım" Yanıtı
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Larsen, Malmö'de yaşadığı zorlu süreci Trabzonspor günleriyle karşılaştırdı ve 'alışkınım' dedi.
Malmö'de büyük baskı altında olan futbolculara yöneltilen sorulara Larsen son üç maçta gelen iki beraberlikle ilgili takım arkadaşlarına da bir nevi yol göstererek kamuoyuna açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jens Stryger Larsen, bu sezon Malmö forması giyiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Türkiye'den alışığım"
3 maçtır kazanamıyorlar...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın