Eski Trabzonsporlu Larsen'den "Türkiye'den Alışkınım" Yanıtı

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Danimarkalı sağ bek Larsen şu an Malmö forması giyiyor. Ancak Malmö'de işler hiç de iyi gitmiyor.

Son üç maçta iki beraberlik bir mağlubiyet alan İsveç ekibinde taraftar isyan etti. Zirvenin beş puan gerisindeki takımda büyük bir baskı var.