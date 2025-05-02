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Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Samet Aybaba'ya Söylediklerini Açıkladı

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Samet Aybaba'ya Söylediklerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 14:21

Beşiktaş'la önemli başarılara imza atan Valentin Rosier, Beşiktaş günlerini anlattı. Histoires de Foot Podcast YouTube kanalına konuşan Rosier, Beşiktaş'a geliş sürecini ve ayrılığında yaşadığı sıkıntıları anlattı. Samet Aybaba'ya 'Sen adam değilsin' dediğini anlatan Rosier, ayrılık süreciyle ilgili Aybaba'ya ağır sözler söyledi.

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"Sergen Yalçın beni istemedi"

"Sergen Yalçın beni istemedi"

Valentin Rosier, Sergen Yalçın için 'Türkiye'nin Zidanegibi' derkeni geldiği süreçte başkanın kendisini istediğini ancak Sergen Yalçın'ın bu transfere sıcak bakmadığını dile getirdi. Rosier, 'bunu geldikten dört beş ay sonra öğrendim' dedi.

Samet Aybaba ile olumlu görüşme sonrası kadro dışı kaldı.

Samet Aybaba ile olumlu görüşme sonrası kadro dışı kaldı.

Kadro dışı kalışını öğrendiği anı anlatan Rosier, 'Öyle keyfi bir şekilde seni kadro dışı bırakma hakkı yok. En kötüsü ne biliyor musun? Bundan belki bir hafta önce kulübe yeni gelen sportif direktörle konuşmuştum. Bana açıkça 'Sen bu takım için önemli bir oyuncusun' demişti. Bu yüzden gördüğüm o haberin gerçek olduğuna inanamadım.' dedi.

"Samet Aybaba'ya 'Sen adam değilsin' dedim"

"Samet Aybaba'ya 'Sen adam değilsin' dedim"

Valentin Rosier kararı gördükten sonra Aybaba'nın yanına gittiğini söyledi. Rosier, o anları 'Onana'yla birlikte esas sportif direktörün ofisine gittik. Sinirliydim, gerçekten çok sinirliydim. Odaya girdiğimizde zaten adamın havası, kibirli, ukala bir tavırla karşıladı beni. 'Ee, ne oldu şimdi' dedi. Sırf bu tavrı bile beni çileden çıkardı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun' dedim.' diye açıkladı.

Rosier, Aybaba'ya "Senin adamlarından iyiyim" demiş.

Rosier, Aybaba'ya "Senin adamlarından iyiyim" demiş.

Rosier, Aybaba ile sert geçen görüşmede ona hitaben yaptığı konuşmada 

'Neymiş, davranış ve futbolsal gerekçelerlemiş... Davranış mı? Benden daha profesyonel davranan biri varsa söyle. Antrenmanlarda senden olan Türk oyunculardan bile daha çok efor veriyorum! Futbol açısından da bir şey diyemezsin, çünkü sahada gerekeni yapıyorum.'

"İnsanı çıldırtıyordu"

"İnsanı çıldırtıyordu"

Samet Aybaba'ya ağır sözlerle yüklenen Rosier, 'Beşiktaş'ta o dönemdeki sportif direktör dürüst olayım, çok ciddiyetsizdi. Böyle söylemem belki ağır olur ama gerçekten çok zayıftı. Önceki sportif direktör süperdi, onunla çalışmak keyifliydi. Ama bu sonuncusu… Çıldırtıyordu insanı.' dedi.

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"Fatih Terim'e mesaj attım"

"Fatih Terim'e mesaj attım"

Rosier, ilk sezonun ardından Galatasaray'ın daha iyi bir teklifle geldiğini ancak sadakati seçtiğini söyledi. Rosier, Terim'e attığı mesajı anlattı ve şunları söyledi:

 'Siz büyük bir hocasınız, çok büyük bir kulüpsünüz ama ben Beşiktaş’ta kalmak istiyorum.' Yani Galatasaray’a, daha çok para kazanabileceğim bir teklife 'hayır' dedim, Beşiktaş’ta kalmayı seçtim. Kalbimi dinledim diyebilirim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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