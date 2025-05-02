Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Samet Aybaba'ya Söylediklerini Açıkladı
Beşiktaş'la önemli başarılara imza atan Valentin Rosier, Beşiktaş günlerini anlattı. Histoires de Foot Podcast YouTube kanalına konuşan Rosier, Beşiktaş'a geliş sürecini ve ayrılığında yaşadığı sıkıntıları anlattı. Samet Aybaba'ya 'Sen adam değilsin' dediğini anlatan Rosier, ayrılık süreciyle ilgili Aybaba'ya ağır sözler söyledi.
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"Sergen Yalçın beni istemedi"
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Samet Aybaba ile olumlu görüşme sonrası kadro dışı kaldı.
"Samet Aybaba'ya 'Sen adam değilsin' dedim"
Rosier, Aybaba'ya "Senin adamlarından iyiyim" demiş.
"İnsanı çıldırtıyordu"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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