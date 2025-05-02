Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Samet Aybaba'ya Söylediklerini Açıkladı

Kadro dışı kalışını öğrendiği anı anlatan Rosier, 'Öyle keyfi bir şekilde seni kadro dışı bırakma hakkı yok. En kötüsü ne biliyor musun? Bundan belki bir hafta önce kulübe yeni gelen sportif direktörle konuşmuştum. Bana açıkça 'Sen bu takım için önemli bir oyuncusun' demişti. Bu yüzden gördüğüm o haberin gerçek olduğuna inanamadım.' dedi.