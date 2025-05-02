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Anadolu Efes Taraftarından Flaş Tezahürat: Ergin Ataman Sahayı Terk Etti!

Anadolu Efes Taraftarından Flaş Tezahürat: Ergin Ataman Sahayı Terk Etti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 00:16

EuroLeague play-off turunda Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 85-82 mağlup etti. Maçın bitimine 16 saniye kala sahada gerginlik yaşandı. Anadolu Efes tribünleri, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman’a flaş tezahüratta bulundu. “Ergin Ataman mola alsana” tezahüratlarına sinirlenen Ataman ile tribün arasında gerginlik yaşandı. Ergin Ataman, sahayı terk etti. Öte yandan Panathinaikos forması giyen Cedi Osman da Anadolu Efes tribünleri tarafından yuhalandı.

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Taraftar ve Ergin Ataman arasındaki gerginlik kameralara böyle yansıdı 👇

Anadolu Efes taraftarı "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratı yaptı. Ergin Ataman, eski takımına iki kez EuroLeague zaferi yaşattığını hatırlattı.

Anadolu Efes taraftarı "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratı yaptı. Ergin Ataman, eski takımına iki kez EuroLeague zaferi yaşattığını hatırlattı.

THY EuroLeaugu’de Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-82 kazandı ve seriyi son maça taşıdı. Ancak karşılaşmaya Anadolu Efes tribünleri ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. 

Karşılaşmanın son 16 saniyesine girilirken Anadolu Efes’in teknik faul kazanmasının ardından Ergin Ataman, takımına tepki gösterdi. Hakemler bu pozisyonu incelerken Anadolu Efes taraftarı eski çalıştırıcıları Ergin Ataman ile ilgili flaş tezahüratta bulundu. “Ergin Ataman mola alsana” tezahüratıyla yankılanan tribünlere Ataman, tepki gösterdi. Anadolu Efes’e iki kez EuroLeague zaferi yaşattığını hatırlatan Ataman, tribünlere “iki” işareti yaptı. Yaşanan gerilimin ardından Ataman, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Anadolu Efes taraftarı Cedi Osman'ı da yuhaladı. Cedi Osman yaşananlara dair açıklama yaptı 👇

Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman maç sonunda tepki gösteren bir paylaşım yaptı:

Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman maç sonunda tepki gösteren bir paylaşım yaptı:

'Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir gün geçirebilirler.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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