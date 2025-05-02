Anadolu Efes Taraftarından Flaş Tezahürat: Ergin Ataman Sahayı Terk Etti!
EuroLeague play-off turunda Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 85-82 mağlup etti. Maçın bitimine 16 saniye kala sahada gerginlik yaşandı. Anadolu Efes tribünleri, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman’a flaş tezahüratta bulundu. “Ergin Ataman mola alsana” tezahüratlarına sinirlenen Ataman ile tribün arasında gerginlik yaşandı. Ergin Ataman, sahayı terk etti. Öte yandan Panathinaikos forması giyen Cedi Osman da Anadolu Efes tribünleri tarafından yuhalandı.
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Taraftar ve Ergin Ataman arasındaki gerginlik kameralara böyle yansıdı 👇
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Anadolu Efes taraftarı "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratı yaptı. Ergin Ataman, eski takımına iki kez EuroLeague zaferi yaşattığını hatırlattı.
Anadolu Efes taraftarı Cedi Osman'ı da yuhaladı. Cedi Osman yaşananlara dair açıklama yaptı 👇
Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman maç sonunda tepki gösteren bir paylaşım yaptı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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