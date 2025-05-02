Anadolu Efes Taraftarından Flaş Tezahürat: Ergin Ataman Sahayı Terk Etti!

THY EuroLeaugu’de Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-82 kazandı ve seriyi son maça taşıdı. Ancak karşılaşmaya Anadolu Efes tribünleri ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Karşılaşmanın son 16 saniyesine girilirken Anadolu Efes’in teknik faul kazanmasının ardından Ergin Ataman, takımına tepki gösterdi. Hakemler bu pozisyonu incelerken Anadolu Efes taraftarı eski çalıştırıcıları Ergin Ataman ile ilgili flaş tezahüratta bulundu. “Ergin Ataman mola alsana” tezahüratıyla yankılanan tribünlere Ataman, tepki gösterdi. Anadolu Efes’e iki kez EuroLeague zaferi yaşattığını hatırlatan Ataman, tribünlere “iki” işareti yaptı. Yaşanan gerilimin ardından Ataman, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.