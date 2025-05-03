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Galatasaray, Sivasspor'u 45 Dakikada 4-1 Yendi

Galatasaray, Sivasspor'u 45 Dakikada 4-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 21:03 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 21:04

Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırladı. Zorlu geçmesi beklenen maçta Galatasaray erken bulduğu gollerle üç puanı aldı. Yıldız oyuncularıyla skoru alan Galatasaray maç fazlasıyla 8 puan fark yaptı. Fenerbahçe yarın Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak.

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Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı.

Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u RAMS Park'ta konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, önceki hafta oynanan Eyüpspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı; Frankowski ve Gabriel Sara yedeğe çekilirken, Alvaro Morata ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'e alındı.

Morata 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkarken, Barış Alper de cezası nedeniyle kaçırdığı 2 maçın ardından formasına kavuştu. Okan Buruk ayrıca sağ bekte sürpriz bir tercih yaparak, hücum oyuncusu Roland Sallai'yi bu pozisyonda görevlendirdi. Kaan Ayhan ve Frankowski ise yedek kulübesinde yer aldı.

Galatasaray gol oldu, yağdı.

Galatasaray gol oldu, yağdı.

Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray taraftarının desteğiyle maça çok hızlı başladı. 9.dakikada Torreira'yla gol bulan Galatasaray, 15'te Osimhen ile skoru 2-0 yaptı.

Yarım saatte 4 gol...

Yarım saatte 4 gol...

Galatasaray'da daha sonra Barış Alper Yılmaz savunmanın hatasını iyi değerlendirdi ve 3-0 yaptı. 

31.dakikada sahneye bir kez daha yıldız golcü Osimhen çıktı ve maç 4-0 oldu. 

Galatasaray'a tek yanıt ise 41.dakikada Rej Manaj'dan geldi ve maç 4-1 bitti.

Derbiyi bekleyecekler.

Derbiyi bekleyecekler.

Galatasaray, maç fazlasıyla puan farkını 8'e çıkardı. Zirvede rahat bir nefes alan Galatasaray yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını daha rahat bir şekilde izleyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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