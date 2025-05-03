Galatasaray, Sivasspor'u 45 Dakikada 4-1 Yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u RAMS Park'ta konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, önceki hafta oynanan Eyüpspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı; Frankowski ve Gabriel Sara yedeğe çekilirken, Alvaro Morata ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'e alındı.

Morata 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkarken, Barış Alper de cezası nedeniyle kaçırdığı 2 maçın ardından formasına kavuştu. Okan Buruk ayrıca sağ bekte sürpriz bir tercih yaparak, hücum oyuncusu Roland Sallai'yi bu pozisyonda görevlendirdi. Kaan Ayhan ve Frankowski ise yedek kulübesinde yer aldı.