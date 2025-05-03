Galatasaray, Sivasspor'u 45 Dakikada 4-1 Yendi
Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırladı. Zorlu geçmesi beklenen maçta Galatasaray erken bulduğu gollerle üç puanı aldı. Yıldız oyuncularıyla skoru alan Galatasaray maç fazlasıyla 8 puan fark yaptı. Fenerbahçe yarın Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak.
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Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı.
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Galatasaray gol oldu, yağdı.
Yarım saatte 4 gol...
Derbiyi bekleyecekler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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