"Sen mi Yapacaksın, Ben mi?" İlişkindeki Sorumluluklarda Hanginiz Öne Çıkıyor?
İlişkilerde bazen sorumluluklar dengesiz dağılabilir. Kimse birbirinin tüm işini yapmamalı ama bazen partnerlerden biri, diğerine göre daha fazla yük almak zorunda kalabilir. Bu test ile ilişkinizde sorumlulukları nasıl paylaştığınızı bir de bizim gözümüzden görebilirsiniz!
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Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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Akşam yemeği saati geldi, mutfaktasınız ve ikiniz de acıkmışsınız. Kim yemek hazırlar?
Elektrik kesiliyor ve ev karanlıkta kalıyor. Kim çözüm bulur?
Evdeki bitkilerin susuz kaldığını ilk hanginiz fark ediyor?
Misafirler kapıda ama evde biraz dağınıklık var. Ne yaparsınız?
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Daha önce hiç yapabileceğin halde üşendiğin için partnerine iş verdiğin oldu mu?
Tatil için otel rezervasyonu yapılacak ama karar veremiyorsunuz. Hanginiz devreye girer?
Son sorudayız! Market alışverişlerini en çok hanginiz seviyor?
En çok sorumluluğu sen üstleniyorsun!
Partnerin senden daha çok sorumluluk üstleniyor gibi!
İkiniz de eşit derecede sorumluluk alıyorsunuz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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