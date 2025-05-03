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"Sen mi Yapacaksın, Ben mi?" İlişkindeki Sorumluluklarda Hanginiz Öne Çıkıyor?

etiket "Sen mi Yapacaksın, Ben mi?" İlişkindeki Sorumluluklarda Hanginiz Öne Çıkıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 23:46

İlişkilerde bazen sorumluluklar dengesiz dağılabilir. Kimse birbirinin tüm işini yapmamalı ama bazen partnerlerden biri, diğerine göre daha fazla yük almak zorunda kalabilir. Bu test ile ilişkinizde sorumlulukları nasıl paylaştığınızı bir de bizim gözümüzden görebilirsiniz!

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Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Akşam yemeği saati geldi, mutfaktasınız ve ikiniz de acıkmışsınız. Kim yemek hazırlar?

Elektrik kesiliyor ve ev karanlıkta kalıyor. Kim çözüm bulur?

Evdeki bitkilerin susuz kaldığını ilk hanginiz fark ediyor?

Misafirler kapıda ama evde biraz dağınıklık var. Ne yaparsınız?

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Daha önce hiç yapabileceğin halde üşendiğin için partnerine iş verdiğin oldu mu?

Tatil için otel rezervasyonu yapılacak ama karar veremiyorsunuz. Hanginiz devreye girer?

Son sorudayız! Market alışverişlerini en çok hanginiz seviyor?

En çok sorumluluğu sen üstleniyorsun!

Sen adeta ilişkiyi sırtlamışsın! Evdeki düzen, işler, planlar... Hepsi senin kontrolünde gibi görünüyor. Ama arada bir nefes almak da lazım değil mi? Partnerinle işleri biraz daha paylaşmayı düşünmek isteyebilirsin. Bizce böyle bir paylaşım hem senin yükünü hafifletir hem de aranızdaki dengeyi daha keyifli bir hale getirir. Unutma, her şey birlikte daha güzel! 💪

Partnerin senden daha çok sorumluluk üstleniyor gibi!

Görünüşe göre partnerin bu ilişkide biraz daha fazla sorumluluk alıyor. Tabii ki onun becerikli ve çözüm odaklı tavırları seni rahatlatıyor olabilir ama denge her zaman iyidir. Belki sen de ufak adımlarla bazı konularda inisiyatif almayı düşünebilirsin. Bizce böyle yapmak partnerine güzel bir jest olur ve ilişkinizi daha da güçlendirir.

İkiniz de eşit derecede sorumluluk alıyorsunuz!

Siz tam anlamıyla uyumlu bir ekipsiniz. İşleri paylaşma konusunda doğal bir denge kurmuş gibisiniz. Bu şekilde devam ederseniz ilişkinizde uzun süreli bir huzur ve mutluluk sizi bekliyor. Hem birbirinizin güçlü yanlarını destekliyor hem de yükü ortaklaşa taşıyorsunuz.

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Ma Belle
Ma Belle
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