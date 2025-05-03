"Sen mi Yapacaksın, Ben mi?" İlişkindeki Sorumluluklarda Hanginiz Öne Çıkıyor?

Sen adeta ilişkiyi sırtlamışsın! Evdeki düzen, işler, planlar... Hepsi senin kontrolünde gibi görünüyor. Ama arada bir nefes almak da lazım değil mi? Partnerinle işleri biraz daha paylaşmayı düşünmek isteyebilirsin. Bizce böyle bir paylaşım hem senin yükünü hafifletir hem de aranızdaki dengeyi daha keyifli bir hale getirir. Unutma, her şey birlikte daha güzel! 💪