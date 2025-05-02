Partnerinin Yakın Arkadaşlarıyla Tanışman İçin Uygun Evrede misiniz?
İki kişinin hayatı birleştiğinde, sadece bireysel hayatları birleşmiyor. Yakın çevreleri ve hatta aileler bile bir noktada birleşiyor. Eğer aranızda partnerinin yakın arkadaşıyla tanışmak için doğru evrede olup olmadıklarını düşünen bir çift varsa, bu teste koşsun!
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Önce cinsiyetini öğrenelim!
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Partnerin seninle ne sıklıkta gelecek planları yapıyor?
Partnerin seni daha önce ailesinden biriyle tanıştırdı mı?
Devam edelim! Peki partnerin senin yakın arkadaşlarınla tanıştı mı?
İlişkinizdeki tartışmaların çözümü nasıl oluyor?
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Partnerinin kaybetme korkusu var mı? Hiç böyle bir hisse kapıldın mı?
Seninle özelini sık sık paylaşan biri mi?
Son olarak şunu soralım: Partnerinle birlikte sosyal bir ortamda rahat hissediyor musun?
Pek uygun evrede değilsiniz gibi.
Biraz daha beklemeye ihtiyacınız var.
Bizce doğru evredesiniz!
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