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Partnerinin Yakın Arkadaşlarıyla Tanışman İçin Uygun Evrede misiniz?

etiket Partnerinin Yakın Arkadaşlarıyla Tanışman İçin Uygun Evrede misiniz?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 23:46

İki kişinin hayatı birleştiğinde, sadece bireysel hayatları birleşmiyor. Yakın çevreleri ve hatta aileler bile bir noktada birleşiyor. Eğer aranızda partnerinin yakın arkadaşıyla tanışmak için doğru evrede olup olmadıklarını düşünen bir çift varsa, bu teste koşsun!

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Önce cinsiyetini öğrenelim!

Partnerin seninle ne sıklıkta gelecek planları yapıyor?

Partnerin seni daha önce ailesinden biriyle tanıştırdı mı?

Devam edelim! Peki partnerin senin yakın arkadaşlarınla tanıştı mı?

İlişkinizdeki tartışmaların çözümü nasıl oluyor?

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Partnerinin kaybetme korkusu var mı? Hiç böyle bir hisse kapıldın mı?

Seninle özelini sık sık paylaşan biri mi?

Son olarak şunu soralım: Partnerinle birlikte sosyal bir ortamda rahat hissediyor musun?

Pek uygun evrede değilsiniz gibi.

Henüz partnerinle ilişkinizde bu aşamaya gelmiş gibi görünmüyorsunuz. Bu kötü bir şey değil, sadece biraz daha birbirinizi tanımaya ihtiyacınız olabilir. Bizce acele etmeyin ve ilişkinizin kendi hızında ilerlemesine izin verin. Belki de ileride bu adım çok daha doğal bir şekilde gelecektir!

Biraz daha beklemeye ihtiyacınız var.

Partnerinle yakın arkadaşlarla tanışma aşamasına yaklaşmışsınız ama sanki biraz daha zamana ihtiyacınız var gibi. İlişkinizi daha derinleştirmek ve güveni artırmak için ufak adımlar atabilirsiniz. Bizce sabırlı olun, doğru zaman geldiğinde her şey yoluna girecektir!

Bizce doğru evredesiniz!

Partnerinle ilişkiniz yakın arkadaşlarla tanışma aşamasına gelmiş gibi görünüyor. Bu, ilişkinizin olgunlaştığını ve birbirinize olan güveninizin sağlamlaştığını gösteriyor. Bizce bu adımı atmaktan çekinmeyin, ilişkiniz daha da güzel bir seviyeye ulaşacak!

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Ma Belle
Ma Belle
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