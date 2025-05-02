Partnerinin Yakın Arkadaşlarıyla Tanışman İçin Uygun Evrede misiniz?

Henüz partnerinle ilişkinizde bu aşamaya gelmiş gibi görünmüyorsunuz. Bu kötü bir şey değil, sadece biraz daha birbirinizi tanımaya ihtiyacınız olabilir. Bizce acele etmeyin ve ilişkinizin kendi hızında ilerlemesine izin verin. Belki de ileride bu adım çok daha doğal bir şekilde gelecektir!