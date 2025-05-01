İlişkilerde Halının Altına Süpürmek Yerine Masaya Yatırmanız Gereken 12 Konu

'Kavga ettiğimizde neden hep susuyorsun?' ya da 'Her şeyi neden bu kadar uzatıyorsun?' gibi cümleler tanıdık mı geliyor? Herkesin iletişim tarzı farklıdır ve bu farklılıklar genelde çatışmalara yol açar. Bu nedenle birbirinizle olan iletişim şekliniz hiç de hafife alınmaması gereken bir nokta!