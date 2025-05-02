Bunları da Konuşmak Lazım: Toksik İlişkinin İnsanı Sömüren 12 Yanı

Bir şeye mi üzüldünüz? Basit bile olsa bir konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Bunlar belki karşılanabilir ancak ilk önce toksik partner kendi ihtiyaçlarına bakar. Eğer o sırada kendisinin bir ihtiyacı yoksa partnerine yardım etme konusunda adım atar. Bu da aslında ilişkide ihtiyaçların göz ardı edilmesi demektir.