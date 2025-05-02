Bunları da Konuşmak Lazım: Toksik İlişkinin İnsanı Sömüren 12 Yanı
Herkes sağlıklı ilişkilerin ne kadar güzel olduğundan veya toksik ilişkilerin tutkusundan bahsediyor. Ancak kimse toksik ilişkinin insana ne kadar zarar verdiğinden bahsetmiyor. Bu içeriğimizde buna değineceğiz!
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1. Özgüven zedelenir.
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2. Duygusal manipülasyon vardır.
3. Sürekli stres ve kaygı yaşanır.
4. Kendini ifade etmeye izin yoktur.
5. Empati yoktur.
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6. Kıskançlık devreye girer.
7. Sosyal izolasyon vardır.
8. Yorgunluk ve tükenmişlik hissedilir.
9. Gelecek planlarına pek yer verilmez.
10. Suçluluk duygusu her an hissedilir.
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11. İhtiyaçlar göz ardı edilir.
12. Bağımlılık hakimdir.
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