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Bunları da Konuşmak Lazım: Toksik İlişkinin İnsanı Sömüren 12 Yanı

etiket Bunları da Konuşmak Lazım: Toksik İlişkinin İnsanı Sömüren 12 Yanı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 23:01

Herkes sağlıklı ilişkilerin ne kadar güzel olduğundan veya toksik ilişkilerin tutkusundan bahsediyor. Ancak kimse toksik ilişkinin insana ne kadar zarar verdiğinden bahsetmiyor. Bu içeriğimizde buna değineceğiz!

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1. Özgüven zedelenir.

İnsan toksik bir ilişkideyken kapana kısılmış gibi hissediyor ve ne yaparsa yapsın kendisini güzel/yakışıklı bulamıyor. Çünkü partneri onun özgüvenini düşürmek için elinden geleni yapıyor. Partnerin seni küçümsedikçe kendine olan inancın zedeleniyor. Özgüvene yapılan bu saldırının iyileşmesi için o toksik ilişkiden kurtulmak gerekiyor.

2. Duygusal manipülasyon vardır.

Bir ilişkide belki de en tehlikeli şey, duygusal bağları kullanılmasıyla yapılan duygusal manipülasyondur. Bunu yapan kişi, partnerinin duygularını kullanıyor demektir. Bu yapıldığında insan kendisini ve hislerini sorgular, yaşadığı suçluluk duygusu nedeniyle kontrol altında tutulur.

3. Sürekli stres ve kaygı yaşanır.

“Acaba dışarı çıksam bir şey söyler mi?”, “Bunu giysem sorun olur mu?”, “Bu söylediğim yüzünden kavga eder miyiz?”… Devamlı bir şeylerin önünü ardını düşünmek o kadar yorucu ki. Toksik ilişkilerde devamlı kavga olduğu için her şey hakkında stres yaşanır. Partnerin ruh haline göre hareket edildiği için de çoğu zaman kaygı vardır.

4. Kendini ifade etmeye izin yoktur.

Bir ilişkinin toksikleşmesindeki en büyük etken iletişimin eksikliğidir. İletişim kopar ancak partnerler birbirinden kopmaz. Bu da ortaya toksikliği çıkarır. Partnerlerden biri konuşmaya çalışsa da diğeri onu susturur, düşüncelerini önemsemez veya konuşmaktan kaçar. İnsan kendisini ifade edemedikçe içine atmaya başlar.

5. Empati yoktur.

Partnerler her ne kadar birbirlerini sevdiklerini söylüyor olsa da aslında ortada empati yoktur. Empati yapılmadığı için de birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı ederler. Bu da aslında sevginin en zararlı yanını yaşamak demektir. Sonuçta hiç tanımadığımız insanlara karşı bile empatik davranış sergilediğimiz oluyor.

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6. Kıskançlık devreye girer.

Toksik ilişkilerde ya güvensizlik ya da tartışmalardan duyulan haz nedeniyle kıskançlık en uçlarda yaşanır. Partnerlerden biri, diğerini kontrol altında tutmak için kıskançlığı kullanır. Bu kontrol mekanizması bir zaman sonra tek partnerle sınırlı kalmaz, diğerine de bulaşır. İkisi de birbirini kıskanan ve kısıtlayan kişilere dönüşürler. Aşırı sahiplenme de bu kıskançlıkla birlikte gelir.

7. Sosyal izolasyon vardır.

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Toksik ilişki yaşayanların çevrelerinde genellikle pek arkadaşları olmaz. Bu iki partner birbirinin her şeyi olmuş durumdadır. Sadece birbirleriyle görüşür ve birbirlerinden fikir alırlar. Bu da onları aslında birbirlerine bağımlı hale getirerek toksik ilişkiden hiçbir şekilde çıkamamalarına sebep olur.

8. Yorgunluk ve tükenmişlik hissedilir.

Bir ilişkinin insana iyi gelmesi, onu çok daha motive etmesi beklenir değil mi? Ancak toksik ilişkilerde bu tam tersine dönüşerek her sabah bambaşka bir kaosa uyanıldığı düşünülür. Bu da insanı içten içe yorar, tüketir. Toksik ilişkisi olan herkesin ne kadar yorgun hissettiğini hissedebilirsiniz.

9. Gelecek planlarına pek yer verilmez.

Toksik ilişkilerde gelecek çok belirsiz olduğu için geleceğe yönelik planlara pek yer yoktur. Yapılan gelecek planları da genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlandığı için ilişkide ekstra bir gelecek kaygısı olabilir. İlişkinin gidişatı belirsiz olduğu için umutsuzluk da o ilişkide hakimdir.

10. Suçluluk duygusu her an hissedilir.

İnsan bir ilişkide neden kendisini suçlu hisseder? Çünkü partneri onu eleştiriyor, onun yetersiz olduğunu söylüyordur. Toksik partnerler bunu yaparak aslında kendilerine bağımlı hale de getirirler. Böylece ilişkideki mutsuzluk döngüsü ne kadar yoğun olursa olsun kimse gitmeye cesaret edemez.

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11. İhtiyaçlar göz ardı edilir.

Bir şeye mi üzüldünüz? Basit bile olsa bir konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Bunlar belki karşılanabilir ancak ilk önce toksik partner kendi ihtiyaçlarına bakar. Eğer o sırada kendisinin bir ihtiyacı yoksa partnerine yardım etme konusunda adım atar. Bu da aslında ilişkide ihtiyaçların göz ardı edilmesi demektir.

12. Bağımlılık hakimdir.

Toksik ilişkilerde genellikle çiftler ayrıldıktan sonra tekrar tekrar birleşirler. Bu onların birbirlerine çok aşık olduklarının göstergesi değildir. Aksine, birbirlerini gerçekten seviyor olsalar zarar verdiğini gördükleri için birbirlerinden uzaklaşmayı seçerler. Toksik ilişkinin bağımlılık yaratan bir yanı vardır ve bu yüzden ilişki bir türlü noktalanamaz.

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Radlands
Radlands
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