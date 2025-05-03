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Vegan Aktivistler Berlin'de "Süt İnsanlar İçin Değildir" Diyerek Eylem Yaptı

Vegan Aktivistler Berlin'de "Süt İnsanlar İçin Değildir" Diyerek Eylem Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 23:24 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 23:36

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Dünya genelinde veganlar, vejetaryenler ve iklim aktivistleri, dikkat çekici eylemler gerçekleştiriyorlar. Bu gruplar, ortak bir amaç için bir araya geliyor, seslerini farklı yollarla duyurmaya çalışıyorlar. Onların bu çabaları, dünya çapında ses getiriyor ve birçok insanın dikkatini çekiyor. Bu eylemler, insanların yaşam tarzlarına, tüketim alışkanlıklarına ve çevreye karşı tutumlarına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor. Fakat bazıları oldukça ilginç görünebiliyor. 

O eylemlerden biri de Berlin'de gerçekleşti. Sütün insanlar için olmadığını savunan eylemcilerin ilginç kostümleri dikkat çekti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Veganlar, hayvan sütlerinin insan tüketimi için uygun olmadığı görüşünü savunuyor ve bu duruma karşı duruş sergiliyor.

Veganlar, hayvan sütlerinin insan tüketimi için uygun olmadığı görüşünü savunuyor ve bu duruma karşı duruş sergiliyor.

Bu görüşü benimseyenler, hayvan sütlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin de oldukça olumsuz olduğunu savunuyor.  Bu durum vegan olmayan pek çok kişinin de, gıda tüketim alışkanlıklarını ve beslenme anlayışını yeniden şekillendirdi. Birçok kişi hayvansal sütlerin insanlara bir faydası olmadığı gibi sağlığını da olumsuz etkilediğini düşünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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