Vegan Aktivistler Berlin'de "Süt İnsanlar İçin Değildir" Diyerek Eylem Yaptı

Dünya genelinde veganlar, vejetaryenler ve iklim aktivistleri, dikkat çekici eylemler gerçekleştiriyorlar. Bu gruplar, ortak bir amaç için bir araya geliyor, seslerini farklı yollarla duyurmaya çalışıyorlar. Onların bu çabaları, dünya çapında ses getiriyor ve birçok insanın dikkatini çekiyor. Bu eylemler, insanların yaşam tarzlarına, tüketim alışkanlıklarına ve çevreye karşı tutumlarına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor. Fakat bazıları oldukça ilginç görünebiliyor.

O eylemlerden biri de Berlin'de gerçekleşti. Sütün insanlar için olmadığını savunan eylemcilerin ilginç kostümleri dikkat çekti.