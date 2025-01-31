Uzmana Göre Bir Narsistle Birlikte Olduğunuzu Anlamanızı Sağlayacak 5 İşaret

Bazen karşımızdaki insanın bizi gerçekten sevdiğini mi, yoksa sadece kendini mi sevdiğini anlamakta zorlanırız. Peki, bir narsistle birlikte olup olmadığınızı anlamanızı sağlayacak basit bir kontrol listesi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin listede neler varmış bakalım...