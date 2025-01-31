Uzmana Göre Bir Narsistle Birlikte Olduğunuzu Anlamanızı Sağlayacak 5 İşaret
Uzmana Göre Bir Narsistle Birlikte Olduğunuzu Anlamanızı Sağlayacak 5 İşaret
Bazen karşımızdaki insanın bizi gerçekten sevdiğini mi, yoksa sadece kendini mi sevdiğini anlamakta zorlanırız. Peki, bir narsistle birlikte olup olmadığınızı anlamanızı sağlayacak basit bir kontrol listesi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin listede neler varmış bakalım...
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Knowles’a göre narsistleri tespit etmenin 5 basit yolu var. Bunlardan ilki, şişirilmiş ego. Eğer biri sürekli ilgi odağı olmak istiyorsa ve bunu sağlamak için gerçeği bile çarpıtıyorsa, bu tehlikeli bir işaret olabilir.
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Bir diğer belirleyici özellik bencil ve kendini üstün görme hali. Narsist kişiler, başkalarını küçümseyerek kendilerini daha önemli hissetme eğilimindedir.
Birinin sürekli başkalarını aşağılaması, iltifat etmekten kaçınması ve sınırlarınıza saygı göstermemesi ciddi bir işaret.
Eğer partneriniz gurur ve kibir konusunda sınır tanımıyorsa, aşırı derecede kıskanç ve sahiplenici davranıyorsa, manipülasyona başvuruyorsa ve özgüveninizi sistematik olarak sarsıyorsa, narsistik eğilimlerin güçlü bir göstergesi olabilir.
Narsist kişilerin genellikle suçluluk duygusu yaratarak partnerlerini kontrol etmeye çalıştığını ve bu durumun uzun vadede ilişkiye ciddi zararlar verdiğini belirtiliyor.
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Narsistler genellikle kurban rolüne bürünür ve sorumluluktan kaçınır. Eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılarlar ve genellikle suçu başkalarına, özellikle de partnerlerine atma eğilimindedirler.
Knowles, narsistlerin “Bunu hiç söylemedim!”, “Gerçekten bunu büyütmek zorunda mısın?”, “Sen zaten çok hassassın.” gibi ifadelerle sık sık olayları çarpıttığını belirtiyor.
Bir narsistle ilişki içindeyseniz, sağlıklı sınırlar koymak ve manipülasyona karşı bilinçli olmak kritik öneme sahip.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Bu hastalıklı ruh halinden hızlıca sıyrılın, aksi halde ilişkileriniz bk olacak. Narsizim bir patoloji değil karakter şeklidir. Sizde muhakkak ki narsist eyl... Devamını Gör