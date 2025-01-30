Bir Pilotun Uçuş Başına Ne Kadar Kazandığını Öğrenince Dudağınız Uçuklayacak!

Dev bir metal yığınıyla yüzlerce insanı güvenle gökyüzünde taşımak, oldukça önemli bir iş. Peki, havayolu pilotları bunun için ne kadar kazanıyor dersiniz? Gökyüzünde yüzlerce insanın hayatı, pilotların ellerine emanet. Hal böyle olunca, onların maaşlarının da tatmin edici olması beklenir. Rakamları öğrenince belki de kariyer planınızı tekrar gözden geçireceksiniz!