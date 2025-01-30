onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Bir Pilotun Uçuş Başına Ne Kadar Kazandığını Öğrenince Dudağınız Uçuklayacak!

Bir Pilotun Uçuş Başına Ne Kadar Kazandığını Öğrenince Dudağınız Uçuklayacak!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 15:58

Dev bir metal yığınıyla yüzlerce insanı güvenle gökyüzünde taşımak, oldukça önemli bir iş. Peki, havayolu pilotları bunun için ne kadar kazanıyor dersiniz? Gökyüzünde yüzlerce insanın hayatı, pilotların ellerine emanet. Hal böyle olunca, onların maaşlarının da tatmin edici olması beklenir. Rakamları öğrenince belki de kariyer planınızı tekrar gözden geçireceksiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube'da @flywithgarrett kullanıcı adıyla içerik üreten havayolu pilotu Garrett, bir uçuş için ne kadar kazandığını detaylı bir şekilde açıkladı.

YouTube'da @flywithgarrett kullanıcı adıyla içerik üreten havayolu pilotu Garrett, bir uçuş için ne kadar kazandığını detaylı bir şekilde açıkladı.

Saatlik ücretini 213.87 dolar olarak paylaşan pilot, bu maaşın yalnızca uçakta geçen süreyi kapsamadığını belirtti. Çünkü pilotların görev süresi, uçuş süresinden çok daha uzun.

Saatlik ücretini 213.87 dolar olarak paylaşan pilot, bu maaşın yalnızca uçakta geçen süreyi kapsamadığını belirtti. Çünkü pilotların görev süresi, uçuş süresinden çok daha uzun.

Pilotlar sadece uçuş saatlerinden değil, aynı zamanda "üssünden uzak kaldıkları süre" üzerinden de değerlendirilir. Garrett’ın Dallas-New York uçuşu 7 saatlik bir uçuş süresine sahipti ancak toplamda üssünden uzak kaldığı süre 9 saatten biraz fazlaydı.

Pilotlar sadece uçuş saatlerinden değil, aynı zamanda "üssünden uzak kaldıkları süre" üzerinden de değerlendirilir. Garrett’ın Dallas-New York uçuşu 7 saatlik bir uçuş süresine sahipti ancak toplamda üssünden uzak kaldığı süre 9 saatten biraz fazlaydı.

Yani günübirlik bir iş olarak değerlendirilmişti ve hızlı bir dönüş yapılabildiği için kazanç açısından avantajlıydı.

Yani günübirlik bir iş olarak değerlendirilmişti ve hızlı bir dönüş yapılabildiği için kazanç açısından avantajlıydı.

Ancak New York JFK Havalimanı’ndan Arizona Phoenix’e yaptığı başka bir uçuş ise pek o kadar karlı değildi.

Bu rotada pilot, 10 saat havada kalmasına rağmen toplamda 40 saat boyunca üssünden uzak kalıyordu. Yani işin süresi uzadıkça, saatlik kazanç oranı düşüyordu.

Bu rotada pilot, 10 saat havada kalmasına rağmen toplamda 40 saat boyunca üssünden uzak kalıyordu. Yani işin süresi uzadıkça, saatlik kazanç oranı düşüyordu.

Bu da pilotların bazı uçuşları neden tercih ettiğini açıklıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Garrett’ın belirttiğine göre, bir pilot kaptanlık seviyesine yükselirse veya özel zamanlarda belirli rotaları seçerse kazancını ciddi şekilde artırabiliyor.

Garrett’ın belirttiğine göre, bir pilot kaptanlık seviyesine yükselirse veya özel zamanlarda belirli rotaları seçerse kazancını ciddi şekilde artırabiliyor.

Örneğin, Phoenix ile New York arasında yaptığı daha uzun bir uçuşta, ek faktörlerle birlikte 5,500 dolar (4,515 £) kazandığını açıkladı. Uçuşta tatil maaşı ve ekstra ödemeler devreye girdiği için kazanç daha yüksekti.

Örneğin, Phoenix ile New York arasında yaptığı daha uzun bir uçuşta, ek faktörlerle birlikte 5,500 dolar (4,515 £) kazandığını açıkladı. Uçuşta tatil maaşı ve ekstra ödemeler devreye girdiği için kazanç daha yüksekti.

Pilotların maaşının yalnızca uçuş süresine bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Seçtikleri rotalar, görev tipleri ve rütbeleri gibi birçok faktör kazançlarını doğrudan etkiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın