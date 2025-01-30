Bir Pilotun Uçuş Başına Ne Kadar Kazandığını Öğrenince Dudağınız Uçuklayacak!
Bir Pilotun Uçuş Başına Ne Kadar Kazandığını Öğrenince Dudağınız Uçuklayacak!
Dev bir metal yığınıyla yüzlerce insanı güvenle gökyüzünde taşımak, oldukça önemli bir iş. Peki, havayolu pilotları bunun için ne kadar kazanıyor dersiniz? Gökyüzünde yüzlerce insanın hayatı, pilotların ellerine emanet. Hal böyle olunca, onların maaşlarının da tatmin edici olması beklenir. Rakamları öğrenince belki de kariyer planınızı tekrar gözden geçireceksiniz!
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YouTube'da @flywithgarrett kullanıcı adıyla içerik üreten havayolu pilotu Garrett, bir uçuş için ne kadar kazandığını detaylı bir şekilde açıkladı.
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Saatlik ücretini 213.87 dolar olarak paylaşan pilot, bu maaşın yalnızca uçakta geçen süreyi kapsamadığını belirtti. Çünkü pilotların görev süresi, uçuş süresinden çok daha uzun.
Pilotlar sadece uçuş saatlerinden değil, aynı zamanda "üssünden uzak kaldıkları süre" üzerinden de değerlendirilir. Garrett’ın Dallas-New York uçuşu 7 saatlik bir uçuş süresine sahipti ancak toplamda üssünden uzak kaldığı süre 9 saatten biraz fazlaydı.
Yani günübirlik bir iş olarak değerlendirilmişti ve hızlı bir dönüş yapılabildiği için kazanç açısından avantajlıydı.
Bu rotada pilot, 10 saat havada kalmasına rağmen toplamda 40 saat boyunca üssünden uzak kalıyordu. Yani işin süresi uzadıkça, saatlik kazanç oranı düşüyordu.
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Garrett’ın belirttiğine göre, bir pilot kaptanlık seviyesine yükselirse veya özel zamanlarda belirli rotaları seçerse kazancını ciddi şekilde artırabiliyor.
Örneğin, Phoenix ile New York arasında yaptığı daha uzun bir uçuşta, ek faktörlerle birlikte 5,500 dolar (4,515 £) kazandığını açıkladı. Uçuşta tatil maaşı ve ekstra ödemeler devreye girdiği için kazanç daha yüksekti.
Pilotların maaşının yalnızca uçuş süresine bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Seçtikleri rotalar, görev tipleri ve rütbeleri gibi birçok faktör kazançlarını doğrudan etkiliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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