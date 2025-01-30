Tuvaletinizde Farkında Olmadan Bakteri Fırtınası Yaratıyor Olabilirsiniz! İşte Sebebi
Tuvaletinizde Farkında Olmadan Bakteri Fırtınası Yaratıyor Olabilirsiniz! İşte Sebebi
Tuvaleti sifonu çekmeden önce kapağını kapatıyor musunuz? Eğer cevabınız 'hayır' ise, bu alışkanlığınızı hemen değiştirmeniz gerekebilir! Çünkü doktorların açıkladığı sebep gerçekten mide bulandırıcı...
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Yapılan bilimsel araştırmalara göre, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde minik su damlacıkları saatte 2 metre hızla hareket edebiliyor ve sadece 8 saniyede 1.5 metre yükseğe çıkabiliyor!
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Ve işin daha da kötü tarafı, bu damlacıkların en küçüğü dakikalarca havada asılı kalabiliyor. Yani farkında olmadan havada uçuşan bakteri yüklü mikropları soluyorsunuz!
Üstelik sadece havada da asılı kalmıyor, eğer diş fırçanız açıktaysa diş fırçanıza, saç tarağınıza, havlularınıza... Kısaca açıkta kalan her şeye bakteri bulaşabiliyor! Şimdi düşününce ne kadar mide bulandırıcı değil mi?
Eğer bunları yüzünüze veya ağzınıza temas ettiriyorsanız, mikropları doğrudan vücudunuza alıyor olabilirsiniz. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktan başka bir şey değil.
Mikroplar arasında en sık rastlananlar:
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Peki tam olarak ne yapmalısınız? İlk olarak klozet kapağını kapatmakla başlayalım. Keza mikropların havaya yayılmasını büyük ölçüde azaltacaktır.
İkinci olarak diş fırçanızı klozetin uzağında tutun! Tuvaletin hemen yanında duran diş fırçaları, bakterilere maruz kalmaya en yatkın nesnelerden biridir.
Üçüncü ve son olarak ise klozetinizi ve fırçasını düzenli olarak dezenfekte edin. Böylece bakterilerin yayılmasını engelleyebilirsiniz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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