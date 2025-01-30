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Tuvaletinizde Farkında Olmadan Bakteri Fırtınası Yaratıyor Olabilirsiniz! İşte Sebebi

Tuvaletinizde Farkında Olmadan Bakteri Fırtınası Yaratıyor Olabilirsiniz! İşte Sebebi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 11:38

Tuvaleti sifonu çekmeden önce kapağını kapatıyor musunuz? Eğer cevabınız 'hayır' ise, bu alışkanlığınızı hemen değiştirmeniz gerekebilir! Çünkü doktorların açıkladığı sebep gerçekten mide bulandırıcı...

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Yapılan bilimsel araştırmalara göre, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde minik su damlacıkları saatte 2 metre hızla hareket edebiliyor ve sadece 8 saniyede 1.5 metre yükseğe çıkabiliyor!

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde minik su damlacıkları saatte 2 metre hızla hareket edebiliyor ve sadece 8 saniyede 1.5 metre yükseğe çıkabiliyor!

Ve işin daha da kötü tarafı, bu damlacıkların en küçüğü dakikalarca havada asılı kalabiliyor. Yani farkında olmadan havada uçuşan bakteri yüklü mikropları soluyorsunuz!

Ve işin daha da kötü tarafı, bu damlacıkların en küçüğü dakikalarca havada asılı kalabiliyor. Yani farkında olmadan havada uçuşan bakteri yüklü mikropları soluyorsunuz!

Üstelik sadece havada da asılı kalmıyor, eğer diş fırçanız açıktaysa diş fırçanıza, saç tarağınıza, havlularınıza... Kısaca açıkta kalan her şeye bakteri bulaşabiliyor! Şimdi düşününce ne kadar mide bulandırıcı değil mi?

Üstelik sadece havada da asılı kalmıyor, eğer diş fırçanız açıktaysa diş fırçanıza, saç tarağınıza, havlularınıza... Kısaca açıkta kalan her şeye bakteri bulaşabiliyor! Şimdi düşününce ne kadar mide bulandırıcı değil mi?

Eğer bunları yüzünüze veya ağzınıza temas ettiriyorsanız, mikropları doğrudan vücudunuza alıyor olabilirsiniz. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktan başka bir şey değil.

Eğer bunları yüzünüze veya ağzınıza temas ettiriyorsanız, mikropları doğrudan vücudunuza alıyor olabilirsiniz. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktan başka bir şey değil.

Mikroplar arasında en sık rastlananlar:

Mikroplar arasında en sık rastlananlar:

  • E. coli (Gıda zehirlenmesine yol açabilen bir bakteri)

  • Norovirüs (Şiddetli mide rahatsızlıklarına neden olabilen bir virüs)

  • Adenovirüsler (Göz enfeksiyonları ve solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir)

Evet, bu mikropların büyük çoğunluğu tam olarak burun hizasında havada asılı kalıyor!

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Peki tam olarak ne yapmalısınız? İlk olarak klozet kapağını kapatmakla başlayalım. Keza mikropların havaya yayılmasını büyük ölçüde azaltacaktır.

Peki tam olarak ne yapmalısınız? İlk olarak klozet kapağını kapatmakla başlayalım. Keza mikropların havaya yayılmasını büyük ölçüde azaltacaktır.

İkinci olarak diş fırçanızı klozetin uzağında tutun! Tuvaletin hemen yanında duran diş fırçaları, bakterilere maruz kalmaya en yatkın nesnelerden biridir.

İkinci olarak diş fırçanızı klozetin uzağında tutun! Tuvaletin hemen yanında duran diş fırçaları, bakterilere maruz kalmaya en yatkın nesnelerden biridir.

Üçüncü ve son olarak ise klozetinizi ve fırçasını düzenli olarak dezenfekte edin. Böylece bakterilerin yayılmasını engelleyebilirsiniz.

Üçüncü ve son olarak ise klozetinizi ve fırçasını düzenli olarak dezenfekte edin. Böylece bakterilerin yayılmasını engelleyebilirsiniz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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