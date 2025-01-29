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Sünger Bob'un Tam 15 Yıl Sonra Yasaklanan Bölümü: Çocuklara Uygun Bulunmamış!

Sünger Bob'un Tam 15 Yıl Sonra Yasaklanan Bölümü: Çocuklara Uygun Bulunmamış!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 17:47

2003 yılında yayınlanan Mid-Life Crustacean (Orta Yaş Krizi) bölümü, uzun yıllar boyunca televizyonlarda ve dijital platformlarda izlenebiliyordu. Ancak 2018’de Nickelodeon, bölümü hiçbir açıklama yapmadan tüm platformlardan kaldırdı.

Peki bu kadar yıl sonra ne oldu da kanal, bölümü uygunsuz bulup yasaklama kararı aldı?

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Bölümde Bay Yengeç, orta yaş krizine girdiğini fark edince Sünger Bob ve Patrick ile eğlenceli bir gece geçirerek gençliğini geri kazanmaya çalışıyor. Ancak gecenin en dikkat çeken etkinliği, "panty raid" yani iç çamaşırı baskını oluyor.

Bölümde Bay Yengeç, orta yaş krizine girdiğini fark edince Sünger Bob ve Patrick ile eğlenceli bir gece geçirerek gençliğini geri kazanmaya çalışıyor. Ancak gecenin en dikkat çeken etkinliği, "panty raid" yani iç çamaşırı baskını oluyor.

Bay Yengeç, Sünger Bob ve Patrick ile birlikte bir kadının evine gizlice girerek iç çamaşırlarını çalmaya kalkışıyor. Ancak işler beklendiği gibi gitmiyor çünkü girdikleri ev, Bay Yengeç’in annesinin evi çıkıyor!

Bay Yengeç, Sünger Bob ve Patrick ile birlikte bir kadının evine gizlice girerek iç çamaşırlarını çalmaya kalkışıyor. Ancak işler beklendiği gibi gitmiyor çünkü girdikleri ev, Bay Yengeç’in annesinin evi çıkıyor!

Bu sürpriz karşısında şoka giren Bay Yengeç, annesi tarafından çocukluk odasına gönderilerek cezalandırılıyor.

Sahne, uzun yıllar boyunca pek fazla tepki çekmedi. Ancak 2018’de Nickelodeon, bölümün "çocuklar için uygun olmadığını" belirterek yayından kaldırılmasına karar verdi.

Sahne, uzun yıllar boyunca pek fazla tepki çekmedi. Ancak 2018’de Nickelodeon, bölümün "çocuklar için uygun olmadığını" belirterek yayından kaldırılmasına karar verdi.

2021’de IGN’e konuşan Nickelodeon yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda bölümün hikaye unsurlarının standartlara uymadığına karar verdiklerini açıkladı.

2021’de IGN’e konuşan Nickelodeon yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda bölümün hikaye unsurlarının standartlara uymadığına karar verdiklerini açıkladı.

Yasaklanan tek bölüm Mid-Life Crustacean değil. 2020 yılında yayınlanması planlanan Kwarantined Krab (Karantinadaki Yengeç) bölümü de Nickelodeon tarafından uygun bulunmadı. Ancak bunun sebebi bambaşkaydı.

Yasaklanan tek bölüm Mid-Life Crustacean değil. 2020 yılında yayınlanması planlanan Kwarantined Krab (Karantinadaki Yengeç) bölümü de Nickelodeon tarafından uygun bulunmadı. Ancak bunun sebebi bambaşkaydı.
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Bölümde, Krusty Krab bir sağlık müfettişi tarafından Clam Flu (İstiridye Gribi) salgını nedeniyle karantinaya alınıyor ve tüm karakterler içeride mahsur kalıyor.

Bölümde, Krusty Krab bir sağlık müfettişi tarafından Clam Flu (İstiridye Gribi) salgını nedeniyle karantinaya alınıyor ve tüm karakterler içeride mahsur kalıyor.

Bölüm, tam COVID-19 pandemisinin ortasında yayınlanacağı için Nickelodeon, hassasiyetlerden dolayı yayını erteledi. Bölüm ancak 2023 yılında izleyicilerle buluştu.

Bölüm, tam COVID-19 pandemisinin ortasında yayınlanacağı için Nickelodeon, hassasiyetlerden dolayı yayını erteledi. Bölüm ancak 2023 yılında izleyicilerle buluştu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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