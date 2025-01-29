Sünger Bob'un Tam 15 Yıl Sonra Yasaklanan Bölümü: Çocuklara Uygun Bulunmamış!

2003 yılında yayınlanan Mid-Life Crustacean (Orta Yaş Krizi) bölümü, uzun yıllar boyunca televizyonlarda ve dijital platformlarda izlenebiliyordu. Ancak 2018’de Nickelodeon, bölümü hiçbir açıklama yapmadan tüm platformlardan kaldırdı.

Peki bu kadar yıl sonra ne oldu da kanal, bölümü uygunsuz bulup yasaklama kararı aldı?