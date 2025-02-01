Esra Erol'un Gençliğinden Show TV'nin El Değiştirmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'un Gençliğinden Show TV'nin El Değiştirmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Medya sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Show TV, Habertürk TV, Bloomberg HT ve HT Spor kanallarının Can Holding’e devri, Rekabet Kurumu’nun onayıyla resmen gerçekleşti. Bu gelişme, televizyon dünyasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.
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2. Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Nursema karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Karakoç, Saba Tümer’in programına konuk oldu ve dizinin geleceğine dair merak uyandıran açıklamalar yaptı.
3. 2025 yılının ilk ayını geride bıraktık. Ocak ayı boyunca sevdiğimiz diziler ve programlar ekrana gelmeye devam etti. Ocak ayı boyunca izleyicinin Prime Time saatlerinde AB ve 20+ ABC1 izleyici kategorilerinde en çok izlediği kanal da belli oldu. Bakalım, sizin tercihleriniz de bu yönde miydi? İşte elimizdeki reyting verilerine göre Ocak ayı sonucu...
4. İzdivaç programlarıyla hayatımıza dahil olan Esra Erol'un 15 yaşındayken lisede dans ettiği anlar yıllar sonra gündem oldu. Yayınlandığı dönemde Beyaz Show'da yayınlanan o anlar bir anda sosyal medyada yeniden viral oldu. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un 15 yaşındaki hali...
5. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en sevilen karakterlerinden Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dizideki partneri Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'u öven bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım kısa sürede gündeme oturdu. İşte Yüzgüleç'in o paylaşımı...
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6. Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'den bomba haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alya'nın hastanesine Uğur adında bir doktor gelip Cihan'a rakip olacak. Doktor Uğur'a hayat verecek oyuncuya ise çok şaşıracaksınız.
7. Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezondan beri Apo karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu. Taylan, Şerbo'daki Apo rolünün Settar Tanrıöğen'den önce kendisine teklif edildiğini ama reddetmek durumunda kaldığını açıkladı.
8. Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, her bölümüyle izleyicisini ekran başına toplamayı başarıyor. Dizide Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, verdiği röportajda dizi izleyicilerini şoke eden bir açıklama yaptı. Karakteri dizide ölmesine rağmen "Belki Uzak Şehir'e dönerim" diyen Kümbetlioğlu, hikâyenin daha da heyecanlanacağının sinyallerini verdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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