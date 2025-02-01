Ocak Ayında Prime Time Saatlerinde En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?

2025 yılının ilk ayını geride bıraktık. Ocak ayı boyunca sevdiğimiz diziler ve programlar ekrana gelmeye devam etti. Ocak ayı boyunca izleyicinin Prime Time saatlerinde AB ve 20+ ABC1 izleyici kategorilerinde en çok izlediği kanal da belli oldu. Bakalım, sizin tercihleriniz de bu yönde miydi? İşte elimizdeki reyting verilerine göre Ocak ayı sonucu...