Ocak Ayında Prime Time Saatlerinde En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
Ocak Ayında Prime Time Saatlerinde En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
2025 yılının ilk ayını geride bıraktık. Ocak ayı boyunca sevdiğimiz diziler ve programlar ekrana gelmeye devam etti. Ocak ayı boyunca izleyicinin Prime Time saatlerinde AB ve 20+ ABC1 izleyici kategorilerinde en çok izlediği kanal da belli oldu. Bakalım, sizin tercihleriniz de bu yönde miydi? İşte elimizdeki reyting verilerine göre Ocak ayı sonucu...
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2025 yılının ilk ayını geride bırakırken reyting ölçümleri kazananı işaret etti. İzleyicinin koca bir ay boyunca en çok dizi ve program izlediği kanal belli oldu.
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Televizyon reyting ölçümlerinde Prime Time (yani 20:00-23:00 saatleri arasındaki en çok izlenen zaman dilimi) için belirli izleyici kategorilerinde en çok izlenen kanal açıklandı.
Prime Time AB ve 20+ ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal Show TV oldu! Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda fırtınalar estiren Show TV haberi böyle kutladı👇🏻
Diğer verilere göre ise özellikle, 31 Aralık 2024 akşamı en çok izlenen programlar arasında TV8'de yayınlanan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı birinci sırada yer alırken, 1 Ocak 2025 tarihinde ise ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı en çok izlenen program olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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