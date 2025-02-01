Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, Diziye Geri Dönebileceğini Açıkladı
Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, Diziye Geri Dönebileceğini Açıkladı
Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, her bölümüyle izleyicisini ekran başına toplamayı başarıyor. Dizide Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, verdiği röportajda dizi izleyicilerini şoke eden bir açıklama yaptı. Karakteri dizide ölmesine rağmen 'Belki Uzak Şehir'e dönerim' diyen Kümbetlioğlu, hikâyenin daha da heyecanlanacağının sinyallerini verdi.
KAYNAK: Snob Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır süren aşiret dizisi özlemimizi gideren Uzak Şehir, izleyiciden tam not alarak sezonun en sürprizli işi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa sürede fenomen haline gelen dizi her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atarken dizide Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'ndan beklenmedik bir açıklama geldi.
Dizide ölen ve kendisini yalnızca arkasında bıraktığı video kaydında gördüğümüz Boran'ın ölümü kesin olsa da Burç Kümbetlioğlu, dizi hakkında kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.
Kümbetlioğlu, “Hepsinin emeğine sağlık, çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Benim bıraktığım bir video kaydı sahnesi var. O sahne yayınlandığında reytingler yükseldi. Artık her bölümde de kullanmaya başladılar. Güzel de bir sahne… Diğer oyuncu arkadaşların da performansıyla birleşince baya etkileyici bir hal almış. Görüştüğüm projeler var. Belki de Uzak Şehir’e dönerim belli mi olur?” dedi.
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, sizce Boran karakteri diziye döner mi? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın