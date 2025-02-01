Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten Partneri Ceren Karakoç'u Öven Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten Partneri Ceren Karakoç'u Öven Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en sevilen karakterlerinden Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dizideki partneri Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'u öven bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım kısa sürede gündeme oturdu. İşte Yüzgüleç'in o paylaşımı...
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla çok ciddi değişikliklere gitmişti.
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Oyuncu kadrosundaki değişiklikler sık sık gündem olan Şerbo'da en sevilen karakter hiç şüphesiz Firaz olurken bu karaktere hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Şerbo seyircisinden tam puan aldı.
Diziye Görkem'in üvey kardeşi olarak girip enfes bir karakter gelişimi yaşayan Firaz, şimdilerde Nursema'nın aşkından heder olurken Yüzgüleç'ten partneri Ceren Karakoç'u öven bir paylaşım geldi.
Batuhan Yüzgüleç, Ceren Karakoç'la fotoğrafını paylaşım "Allah vergisi bir yetenek" diyerek partnerini övgü yağmuruna tuttu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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