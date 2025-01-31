RTÜK Başkanı, Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" Programına İnceleme Başlatıldığını Duyurdu
RTÜK Başkanı, Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" Programına İnceleme Başlatıldığını Duyurdu
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından Sözcü TV'de yayınlanan Başkent Kulisleri programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. İşte detaylar...
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından Sözcü TV'de yayınlanan Başkent Kulisleri adlı program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
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Konu hakkında açıklama metni yayınlayan Ebubekir Şahin'in paylaşımı:
Şahin'in tweeti ve inceleme başlatılmasına sebep olan o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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