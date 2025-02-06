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Kızıl Goncalar'ın Ekrana Verilmeyen Sahneleri YouTube'da Yayınlandı!

Kızıl Goncalar'ın Ekrana Verilmeyen Sahneleri YouTube'da Yayınlandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.02.2025 - 18:54

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde fragmanda gördüğümüz yangın sahnesi ülkemizde yaşanan yangın faciası nedeniyle ekrana verilmemişti. Ardından yapımcı Faruk Turgut bu sahnelerin YouTube üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Hayranları için yayın haberi geldi. Ekrana verilmeyen sahneler YouTube üzerinden paylaşıldı.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde bir yangın sahnesi çekilmiş ancak yakın zamanda ülkemizde yaşanan acı olay nedeniyle ekrana verilmemişti.

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde bir yangın sahnesi çekilmiş ancak yakın zamanda ülkemizde yaşanan acı olay nedeniyle ekrana verilmemişti.

Dizinin yapım şirketi Gold Film, "Kartalkaya'da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Dizinin yapım şirketi Gold Film, "Kartalkaya'da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Ardından yapımcı Faruk Turgut, söz konusu sahnelerin YouTube'da yayınlanacağını açıkladı. Yangın sahnesi YouTube'da yayınlandı.

Ardından yapımcı Faruk Turgut, söz konusu sahnelerin YouTube'da yayınlanacağını açıkladı. Yangın sahnesi YouTube'da yayınlandı.
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Haberi ve sahneyi kullanıcılar paylaştı. YouTube üzerinden yayınlanan sahnelerin Türkiye'ye kapalı olduğu da yazıldı👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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