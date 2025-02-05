TRT1'in Sevilen Dizisi Gönül Dağı'na Yeni Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!
TRT1'in Sevilen Dizisi Gönül Dağı'na Yeni Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı beş sezondur ekranların vazgeçilmezi haline geldi. Dizi takipçilerine sevindiren bir haberimiz var. Kadroya yeni bir sürpriz isim dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre rolü de belli oldu. İşte, sevindiren haber...
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TRT1’in beş sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerini sevindirecek bir gelişmeyle gündemde.
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Başarılı yapım, yeni sezonda kadrosuna usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ı dahil etti. Erdal Özyağcılar “Ciritçi Abdullah”ın abisi rolünde oynayacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre deneyimli aktör, dizide “Süleyman” karakterine hayat verecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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