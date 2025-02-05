TRT1'in Sevilen Dizisi Gönül Dağı'na Yeni Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı beş sezondur ekranların vazgeçilmezi haline geldi. Dizi takipçilerine sevindiren bir haberimiz var. Kadroya yeni bir sürpriz isim dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre rolü de belli oldu. İşte, sevindiren haber...