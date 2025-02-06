Burcuna Göre Hangi Kuruluş Osman Dizisi Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Kuruluş Osman Dizisi Karakterisin?
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Göktuğ Alp
Malhun Hatun
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Cerkutay
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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