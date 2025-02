Başak burçları çalışkan, titiz ve disiplinli insanlardır. Cerkutay da tam bir Başak ruhu taşıyor!

Sen de dikkatli, her detayı ince ince düşünen ve her işin en doğrusunu yapmak isteyen biri misin? O zaman sen tam bir Cerkutay'sın! O, ilk başta sadece bir savaşçı gibi görünse de aslında çok ince hesaplar yapan, gözlem yeteneği yüksek ve zekâsıyla her durumda avantaj kazanan bir karakter.

Bazen aşırı detaycılığın yüzünden kendini fazla yıpratabilirsin ama insanlar senin zekâna ve azmine hayran kalıyor. Aynı zamanda esprili ve eğlenceli bir yönün de var! Eğer sadık, pratik zekâlı ve ince eleyip sık dokuyan biriysen, sen tam bir Cerkutay ruhu taşıyorsun!