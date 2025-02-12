Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: Diva'yı Kim Canlandıracak Merak Konusu!

Geçtiğimiz yıllarda Bülent Ersoy'un hayatının senaryoya döküleceği belli olmuştu. Bugün itibariyle haber netleşti. Diva'nın hayatı film oluyor. Ancak Bülent Ersoy'u kim canlandıracak, hala merak konusu. Sizin fikriniz var mı? Yorumlarda buluşalım...