Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: Diva'yı Kim Canlandıracak Merak Konusu!
Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: Diva'yı Kim Canlandıracak Merak Konusu!
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/kultur/bulen...
Geçtiğimiz yıllarda Bülent Ersoy'un hayatının senaryoya döküleceği belli olmuştu. Bugün itibariyle haber netleşti. Diva'nın hayatı film oluyor. Ancak Bülent Ersoy'u kim canlandıracak, hala merak konusu. Sizin fikriniz var mı? Yorumlarda buluşalım...
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Bergen, Müslüm ve Dilberay gibi ünlü isimlerin ardından Diva lakaplı Bülent Ersoy'un da hayatı film oluyor.
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Birkaç senedir magazinin gündemini meşgul eden film haberleri bugün netleşti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre film Orchestra Content imzası taşıyacak. Senaryosunu ise Mine Şengöz kaleme aldı.
Habere göre film ile ilgili yazım aşamasının tamamlandığını anlıyoruz. Hatta Bülent Ersoy'dan onay bile alındı.
Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Peki sizce Bülent Ersoy'u kim canlandırmalı? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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