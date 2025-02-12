onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: Diva'yı Kim Canlandıracak Merak Konusu!

Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: Diva'yı Kim Canlandıracak Merak Konusu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.02.2025 - 00:10

Geçtiğimiz yıllarda Bülent Ersoy'un hayatının senaryoya döküleceği belli olmuştu. Bugün itibariyle haber netleşti. Diva'nın hayatı film oluyor. Ancak Bülent Ersoy'u kim canlandıracak, hala merak konusu. Sizin fikriniz var mı? Yorumlarda buluşalım...

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/kultur/bulen...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bergen, Müslüm ve Dilberay gibi ünlü isimlerin ardından Diva lakaplı Bülent Ersoy'un da hayatı film oluyor.

Bergen, Müslüm ve Dilberay gibi ünlü isimlerin ardından Diva lakaplı Bülent Ersoy'un da hayatı film oluyor.

Birkaç senedir magazinin gündemini meşgul eden film haberleri bugün netleşti.

Birkaç senedir magazinin gündemini meşgul eden film haberleri bugün netleşti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre film Orchestra Content imzası taşıyacak. Senaryosunu ise Mine Şengöz kaleme aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre film Orchestra Content imzası taşıyacak. Senaryosunu ise Mine Şengöz kaleme aldı.

Habere göre film ile ilgili yazım aşamasının tamamlandığını anlıyoruz. Hatta Bülent Ersoy'dan onay bile alındı.

Habere göre film ile ilgili yazım aşamasının tamamlandığını anlıyoruz. Hatta Bülent Ersoy'dan onay bile alındı.

Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Peki sizce Bülent Ersoy'u kim canlandırmalı? Yorumlarda buluşalım...

Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Peki sizce Bülent Ersoy'u kim canlandırmalı? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın