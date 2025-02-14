Türk Sinemasının Efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım ile İlgili Pek Bilinmeyen 9 Gerçek
Türk Sinemasının Efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım ile İlgili Pek Bilinmeyen 9 Gerçek
1977 yılının efsanevi yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasını damgasını vurmuş filmlerden yalnızca bir tanesi. Aşkın fedakârlıkla buluştuğu, Türk sinemasının en duygusal yapıtlarından biri olan filmi hep bir aşk hikayesi gibi izlediniz. Ancak film hakkında bilinmeyenleri öğrenince hikayeye bakışınız tazelenecek. Gelin, birlikte Atıf Yılmaz’ın yönettiği, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in yer aldığı bu filmin bilinmeyenlerine bakalım...
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1. Cengiz Aytmatov'un hikayesi aslında Kırgızistan'da geçiyor.
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2. Türkan Şoray'ın dublajı başka birisine ait.
3. "Sevgi neydi?" repliği aslında kitapta yoktu!
4. Orijinal son daha farklı olabilirdi!
5. Filmin müzikleri birçok kez kullanıldı.
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6. Filmin çekildiği yerleri biliyor musunuz?
7. Kadir İnanır’ın rolünde başkaları da düşünüldü.
8. Cemşit karakteri için özel teklif gitti.
9. Filmde gerçekten kullanılan kırmızı eşarp yıllarca saklandı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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