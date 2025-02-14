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Türk Sinemasının Efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım ile İlgili Pek Bilinmeyen 9 Gerçek

Türk Sinemasının Efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım ile İlgili Pek Bilinmeyen 9 Gerçek

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.02.2025 - 09:48

1977 yılının efsanevi yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasını damgasını vurmuş filmlerden yalnızca bir tanesi. Aşkın fedakârlıkla buluştuğu, Türk sinemasının en duygusal yapıtlarından biri olan filmi hep bir aşk hikayesi gibi izlediniz. Ancak film hakkında bilinmeyenleri öğrenince hikayeye bakışınız tazelenecek. Gelin, birlikte Atıf Yılmaz’ın yönettiği, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in yer aldığı bu filmin bilinmeyenlerine bakalım...

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1. Cengiz Aytmatov'un hikayesi aslında Kırgızistan'da geçiyor.

1. Cengiz Aytmatov'un hikayesi aslında Kırgızistan'da geçiyor.

Film, Aytmatov’un Kırmızı Eşarp adlı hikayesinden uyarlanmış olsa da orijinal hikaye Kırgızistan’da geçiyor. Türk versiyonu ise Anadolu’ya uyarlanarak daha yerel bir dokuyla işlendi.

2. Türkan Şoray'ın dublajı başka birisine ait.

2. Türkan Şoray'ın dublajı başka birisine ait.

O dönem Türkan Şoray, genellikle seslendirme yapmıyordu. Filmde Asya karakterinin sesi, usta tiyatro sanatçısı Pekcan Koşar’ın eşi Aliye Uzunatağan tarafından dublajlandı.

3. "Sevgi neydi?" repliği aslında kitapta yoktu!

3. "Sevgi neydi?" repliği aslında kitapta yoktu!

Filmin en unutulmaz repliği olan 'Sevgi neydi? Sevgi emekti!' ifadesi aslında Aytmatov’un kitabında bu şekilde geçmiyor. Senarist Ali Özgentürk, bu cümleyi filme ekleyerek unutulmaz bir hale getirdi.

4. Orijinal son daha farklı olabilirdi!

4. Orijinal son daha farklı olabilirdi!

Filmin sonunda Asya’nın İlyas’a değil, Cemşit’e dönmesi izleyicileri ikiye bölse de yönetmen Atıf Yılmaz, Aytmatov’un orijinal hikayesine sadık kalmak istemişti.

5. Filmin müzikleri birçok kez kullanıldı.

5. Filmin müzikleri birçok kez kullanıldı.

Cahit Berkay tarafından bestelenen ve insanın ruhuna dokunan o efsane müzik, yıllar içinde birçok reklamda, dizide ve belgeselde kullanıldı.

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6. Filmin çekildiği yerleri biliyor musunuz?

6. Filmin çekildiği yerleri biliyor musunuz?

Film Aksu, Adana ve Kapuzbaşı Şelaleleri (Kayseri) gibi doğal güzellikleriyle dikkat çeken mekanlarda çekildi. Bugün hala turistlerin ziyaret ettiği ikonik bir yer haline geldi.

7. Kadir İnanır’ın rolünde başkaları da düşünüldü.

7. Kadir İnanır’ın rolünde başkaları da düşünüldü.

İlyas rolü için başta Tarık Akan ve Ediz Hun gibi oyuncuların ismi geçmiş olsa da son karar Kadir İnanır oldu.

8. Cemşit karakteri için özel teklif gitti.

8. Cemşit karakteri için özel teklif gitti.

Cemşit karakterinin, seyircinin içini ısıtacak ama bir yandan da güçlü bir figür olması isteniyordu. Bu yüzden Ahmet Mekin’e doğrudan teklif götürüldü.

9. Filmde gerçekten kullanılan kırmızı eşarp yıllarca saklandı.

9. Filmde gerçekten kullanılan kırmızı eşarp yıllarca saklandı.

Filmde kullanılan 'al yazma' yani kırmızı eşarp, yıllarca Atıf Yılmaz’ın arşivinde saklandı. Daha sonra çeşitli sergilerde gösterildi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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