Türk Sinemasının Efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım ile İlgili Pek Bilinmeyen 9 Gerçek

1977 yılının efsanevi yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasını damgasını vurmuş filmlerden yalnızca bir tanesi. Aşkın fedakârlıkla buluştuğu, Türk sinemasının en duygusal yapıtlarından biri olan filmi hep bir aşk hikayesi gibi izlediniz. Ancak film hakkında bilinmeyenleri öğrenince hikayeye bakışınız tazelenecek. Gelin, birlikte Atıf Yılmaz’ın yönettiği, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in yer aldığı bu filmin bilinmeyenlerine bakalım...