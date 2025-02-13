Bol Sansasyon, Bol Heyecan: 2025’te Vizyona Damga Vuracak +18 Filmler
Bol Sansasyon, Bol Heyecan: 2025’te Vizyona Damga Vuracak +18 Filmler
Kaynak: https://www.beyazperde.com/galerileri...
Bu yıl yine birçok film izleyici ile buluşacak. En çok merak edilenler ise +18 filmleri. Beyazperde bu yıl vizyona girecek 18+ filmleri duyurdu. İşte bu yılın +18 filmleri...
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1. Die, My Love
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2. Bridget Jones: Mad About the Boy
3. A Nice Indian Boy
4. Marked Man
5. The Bride!
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6. The Drama
7. Black Bag
8. The Materialists
9. The History Of Sound
10. Dead Lover
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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