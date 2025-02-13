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Bol Sansasyon, Bol Heyecan: 2025’te Vizyona Damga Vuracak +18 Filmler

Bol Sansasyon, Bol Heyecan: 2025’te Vizyona Damga Vuracak +18 Filmler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.02.2025 - 19:36

Bu yıl yine birçok film izleyici ile buluşacak. En çok merak edilenler ise +18 filmleri. Beyazperde bu yıl vizyona girecek 18+ filmleri duyurdu. İşte bu yılın +18 filmleri...

Kaynak: https://www.beyazperde.com/galerileri...
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1. Die, My Love

1. Die, My Love

Başrollerde Robert Pattinson ve Jennifer Lawrence'ın yer aldığı film bu yılın en çok konuşulanları arasında olacak gibi. Lawrence, doğum sonrası depresyonla mücadele eden bir kadını canlandırıyor. Bu süreçte, Robert Pattinson’ın oynadığı kocasını, LaKeith Stanfield’ın karakteriyle gizli bir ilişki yaşayarak aldatıyor.

Çıkış Tarihi: Henüz belli değil.

2. Bridget Jones: Mad About the Boy

2. Bridget Jones: Mad About the Boy

Olgun kadın-genç erkek ilişkisini konu alan filmde başrollerde Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor ve Leo Woodall yer alıyor.

Çıkış Tarihi: 14 Şubat

3. A Nice Indian Boy

3. A Nice Indian Boy

Eşcinsel romantik komedi olan filmde  Jonathan Groff ve Karan Soni başrollerde yer alacak.

Çıkış Tarihi: 4 Nisan

4. Marked Man

4. Marked Man

'The Notebook' yönetmeninden yine dolu dizgin bir aşk hikayesi. Başrollerde Chase Stokes ve Sydney Taylor yer alıyor.

Çıkış Tarihi: 31 Ocak

5. The Bride!

5. The Bride!

Başrollerde Christian Bale ve Jessie Buckley'nin olduğun filmde Buckley, Maggie Gyllenhaal'ın ünlü korku hikayesinin yeni uyarlamasında Frankenstein'ın gelinini canlandıracak. 

Çıkış Tarihi: 26 Eylül

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6. The Drama

6. The Drama

Başrollerde Robert Pattinson ve Zendaya'nın yer aldığı filmde düğün günlerinden önceki gece bir krizle karşı karşıya kalan bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

7. Black Bag

7. Black Bag

Casus bir çiftin macera dolu hikayesinde Michael Fassbender ve Cate Blanchett başroller yer alıyor.

Çıkış Tarihi: 18 Nisan

8. The Materialists

8. The Materialists

Başrollerde Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal var. Filmde bir çöpçatan, onun ideal eşi ve geçmişten gelen bir eski sevgili arasında geçen hikaye, duygusal çatışmalarla dolu. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

9. The History Of Sound

9. The History Of Sound

1910'larda New England'da geçen film iki genç adamın aşk hayatını anlatıyor. Başrollerde Paul Mescal ve Josh O'Connor var. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

10. Dead Lover

10. Dead Lover

Başrollerde Grace Glowicki ve Ben Petrie'nin yer aldığı filmde yalnız bir mezar kazıcısı (Glowicki), sevgilisini (Petrie) yeniden canlandırmaya çalışıyor. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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