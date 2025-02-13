9 Yıldır Bekliyoruz! Dağ 3 Filminin Çekimleri Başlıyor
9 Yıldır Bekliyoruz! Dağ 3 Filminin Çekimleri Başlıyor
Dağ serisi, 2012 ve 2016 yıllarında yayınlanmış ve çok olumlu tepkiler almıştı. Serinin 3. filmi için seyirci tam 9 yıldır beklerken sonunda beklenen haber geldi. Günaydın'ın YouTube kanalına konuk olan Ufuk Bayraktar, Dağ 3'ün geldiğini duyurdu.
KAYNAK: Günaydın/ YouTube
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2012’de izleyiciyle buluşan Dağ ve 2016’da gelen devam filmi Dağ 2, yıllar sonra serinin üçüncü halkasıyla geri dönmeye hazırlanıyor.
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YouTube’daki Günaydın kanalına konuk olan Ufuk Bayraktar, serinin yeni filmiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Bayraktar, çekimlerin nisan ayının başında ya da sonunda başlayacağını duyurdu.
Çekimlerin nisan ayında başlayacağı göz önüne alındığında, Dağ 3’ün 2025’in sonlarında veya 2026’nın başlarında vizyona girmesi bekleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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