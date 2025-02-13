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9 Yıldır Bekliyoruz! Dağ 3 Filminin Çekimleri Başlıyor

9 Yıldır Bekliyoruz! Dağ 3 Filminin Çekimleri Başlıyor

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2025 - 12:52

Dağ serisi, 2012 ve 2016 yıllarında yayınlanmış ve çok olumlu tepkiler almıştı. Serinin 3. filmi için seyirci tam 9 yıldır beklerken sonunda beklenen haber geldi. Günaydın'ın YouTube kanalına konuk olan Ufuk Bayraktar, Dağ 3'ün geldiğini duyurdu.

KAYNAK: Günaydın/ YouTube

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2012’de izleyiciyle buluşan Dağ ve 2016’da gelen devam filmi Dağ 2, yıllar sonra serinin üçüncü halkasıyla geri dönmeye hazırlanıyor.

2012’de izleyiciyle buluşan Dağ ve 2016’da gelen devam filmi Dağ 2, yıllar sonra serinin üçüncü halkasıyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Uzun süredir merakla beklenen Dağ 3 filmi için heyecan verici bir gelişme yaşandı ve çekim takvimi netleşti.

YouTube’daki Günaydın kanalına konuk olan Ufuk Bayraktar, serinin yeni filmiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

YouTube’daki Günaydın kanalına konuk olan Ufuk Bayraktar, serinin yeni filmiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Bayraktar, çekimlerin nisan ayının başında ya da sonunda başlayacağını duyurdu.

Bayraktar, çekimlerin nisan ayının başında ya da sonunda başlayacağını duyurdu.

Çekimlerin nisan ayında başlayacağı göz önüne alındığında, Dağ 3’ün 2025’in sonlarında veya 2026’nın başlarında vizyona girmesi bekleniyor.

Çekimlerin nisan ayında başlayacağı göz önüne alındığında, Dağ 3’ün 2025’in sonlarında veya 2026’nın başlarında vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın üstlendiği projede hangi oyuncuların yer alacağı ise henüz belli değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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