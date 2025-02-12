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Drew Barrymore, Rol Gereği Öpüştüğü En İyi Aktörü Açıkladı

Drew Barrymore, Rol Gereği Öpüştüğü En İyi Aktörü Açıkladı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2025 - 00:22

Watch What Happens Live with Andy Cohen programında Drew Barrymore, oyunculuk kariyerinde en unutulmaz öpücüklerinden birini Adam Sandler ile yaşadığını itiraf etti. İşte Drew Barrymore'un yıllar sonra gelen itirafı...

KAYNAK: Independent Türkçe

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Hollywood'un en ünlü isimlerinden Drew Barrymore, Watch What Happens Live with Andy Cohen adlı programa konuk oldu.

Hollywood'un en ünlü isimlerinden Drew Barrymore, Watch What Happens Live with Andy Cohen adlı programa konuk oldu.

Barrymore burada, oyunculuk kariyerinde en unutulmaz öpücüklerinden birini Adam Sandler ile yaşadığını itiraf etti.

Barrymore burada, oyunculuk kariyerinde en unutulmaz öpücüklerinden birini Adam Sandler ile yaşadığını itiraf etti.

49 yaşındaki aktris, Evlilik Öpücüğü (The Wedding Singer), 50 İlk Öpücük (50 First Dates) ve Karışık Aile (Blended) gibi filmlerde başrol paylaştığı Sandler hakkında şu sözleri söyledi:

49 yaşındaki aktris, Evlilik Öpücüğü (The Wedding Singer), 50 İlk Öpücük (50 First Dates) ve Karışık Aile (Blended) gibi filmlerde başrol paylaştığı Sandler hakkında şu sözleri söyledi:

'Adam Sandler'la bu kadar platonik olmamıza bayılıyorum. Hiçbir zaman çıkmadık. Eşi Jackie, sevdiğim bir arkadaşım. Ancak filmlerde onunla birlikte olmaya bayılıyorum. Bence ateşli bir cinsel kimyadan daha fazlasını temsil ediyoruz. Başkasına gerçekten hayran olmayı temsil ediyoruz.'

Barrymore, Sandler'ı daha önce 2022’de The Drew Barrymore Show programında "Sinemadaki en iyi ruh eşim ve partnerim" olarak tanımlamıştı.

Barrymore, Sandler'ı daha önce 2022’de The Drew Barrymore Show programında "Sinemadaki en iyi ruh eşim ve partnerim" olarak tanımlamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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