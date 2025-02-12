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Zendaya'nın Shrek 5 Filminde Rol Alabileceği İddia Edildi

Zendaya'nın Shrek 5 Filminde Rol Alabileceği İddia Edildi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.02.2025 - 20:57

FandomWire’ın haberine göre, Euphoria dizisinin yıldızı Zendaya, yaklaşmakta olan Shrek 5 filminde Felicia karakterini seslendirmeye hazırlanıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Zendaya 'bataklığın prensesi' olarak seriye yeni bir soluk getirebilir.

KAYNAK: FandomWire

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İlk filmi 2001 yılında yayınlanan 4 filmlik efsane animasyon serisi Shrek, serinin 5. halkasıyla beyaz perdeye geri dönüyor.

İlk filmi 2001 yılında yayınlanan 4 filmlik efsane animasyon serisi Shrek, serinin 5. halkasıyla beyaz perdeye geri dönüyor.

Söz konusu gelişme zaten Shrek hayranlarını heyecanlandırırken FandomWire’ın haberine göre Zendaya, Shrek 5 filminde Shrek ve Fiona'nın kızı Felicia karakterini seslendirmeye hazırlanıyor.

Söz konusu gelişme zaten Shrek hayranlarını heyecanlandırırken FandomWire’ın haberine göre Zendaya, Shrek 5 filminde Shrek ve Fiona'nın kızı Felicia karakterini seslendirmeye hazırlanıyor.

Önceki Shrek filmlerinde küçük bir rolü olan Felicia’nın, bu filmde daha fazla ön plana çıkacağı ve Shrek’in çocuklarına dair hikâyede yeni bir yön açacağı belirtiliyor.

Önceki Shrek filmlerinde küçük bir rolü olan Felicia’nın, bu filmde daha fazla ön plana çıkacağı ve Shrek’in çocuklarına dair hikâyede yeni bir yön açacağı belirtiliyor.

Shrek 5 için, Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz gibi orijinal seslendirme kadrosunun geri döneceği de doğrulandı.

Shrek 5 için, Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz gibi orijinal seslendirme kadrosunun geri döneceği de doğrulandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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