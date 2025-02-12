Barış Arduç'un Partneri Hande Erçel İlk Film Projesi 'Rüzgara Bırak'ın Kamera Arkası Pozlarını Paylaştı!
Barış Arduç'un Partneri Hande Erçel İlk Film Projesi 'Rüzgara Bırak'ın Kamera Arkası Pozlarını Paylaştı!
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Pek çok kişinin merakla beklediği filmin yayınlanmasına kısacık bir süre kaldı.
'Aslı' karakterine hayat verecek olan Hande Erçel bugün sosyal medya hesabından kamera arkası pozlarını yayınlayıp 'Birazcık spoilerdan zarar gelmez değil mi?' dedi.
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Geçtiğimiz aylarda oyunculuk yetenekleriyle sürekli eleştirilen Hande Erçel ve Barış Arduç'un partner olacağını öğrenmiştik. Bu haber pek çok kişi de aşırı şaşırtmıştı.
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İkilinin Rüzgara Bırak adlı filmlerinden gelen her kare kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.
Projenin duyurulduğu günden bu yana gündem olan filmin ilk galası da Moskova'da yapılmıştı.
14 Şubat yani Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanacak film büyük bir merakla beklenirken yeni pozlar da gelmeye devam ediyor.
Hande Erçel ilk film projesi olan Rüzgara Bırak'ın kamera arkası pozlarından oluşan bir post hazırlayıp Instagram hesabından paylaştı.
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Kendisinin 'Aslı', Barış Arduç'un da 'Ege‘ karakterine hayat vereceği yapımdan karelerini de "Aslı & Ege ‘ye son 2 gün.Birazcık spoilerdan zarar gelmez dimi? 🌬️🌊" notuyla paylaştı.
Gelin Hande Erçel'in paylaşımında yer alan kamera arkası pozlarını birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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