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Venedik'e Giriş Yapıldı: Giray Altınok Prens'in 3. Sezonundan Fotoğraf Paylaştı, Ortalık Şenlendi!

Venedik'e Giriş Yapıldı: Giray Altınok Prens'in 3. Sezonundan Fotoğraf Paylaştı, Ortalık Şenlendi!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2025 - 19:38

Blu TV ekranlarında yayınlanan ödüllü dizi Prens, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Giray Altınok, çekimleri başlayan üçüncü sezondan yepyeni bir fotoğraf paylaştı. Heyecan yaratan fotoğraf izleyicileri epey keyiflendirdi.

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Blu TV'de yayınlanan Prens dizisi ilk iki sezonuyla hem büyük beğeni kazanmış hem de bu başarıyla pek çok ödüle layık görülmüştü.

Blu TV'de yayınlanan Prens dizisi ilk iki sezonuyla hem büyük beğeni kazanmış hem de bu başarıyla pek çok ödüle layık görülmüştü.

Üçüncü sezon haberi izleyicide büyük mutluluk yaratan dizinin yeni sezon çekimleri de kısa zaman önce başlamıştı.

Üçüncü sezon haberi izleyicide büyük mutluluk yaratan dizinin yeni sezon çekimleri de kısa zaman önce başlamıştı.

Kadınların gücüne şahit olacağımız sezonda Prens'in Venedik'te olacağı da gelen detaylarla açıklanmıştı.

Kadınların gücüne şahit olacağımız sezonda Prens'in Venedik'te olacağı da gelen detaylarla açıklanmıştı.

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok, yeni sezondan paylaştığı bu kareye "Once upon a time in Venice ✉️👑 #Prens3" notunu düştü.

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok, yeni sezondan paylaştığı bu kareye "Once upon a time in Venice ✉️👑 #Prens3" notunu düştü.

Hem fotoğraf hem açıklama heyecan ve sabırsızlık yarattı!

Hem fotoğraf hem açıklama heyecan ve sabırsızlık yarattı!
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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