Christopher Nolan, Ünlü İsimlerin Yer Aldığı The Odyssey Filminin Çekimlerinin Bir Bölümünü Ordu'da Yapacak!
Christopher Nolan, Ünlü İsimlerin Yer Aldığı The Odyssey Filminin Çekimlerinin Bir Bölümünü Ordu'da Yapacak!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/unlu...
Ünlü yönetmen Christopher Nolan, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya gibi birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı The Odyssey filmi için Türkiye'ye geliyor. Nolan, filmin çekimlerinin bir bölümünü Ordu'da bulunan Yason Burnu'nda yapacak.
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2026 yılında yayınlanacak The Odyssey filmi için hazırlıklar sürüyor. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
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Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o ve Charlize Theron gibi yıldız isimlerin yer alacağı filmle ilgili ülkemiz adına heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Homerus'un "Odysseia Destanı"ndan uyarlanacak ve Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonra eve dönme yolculuğunun anlatılacağı filmin çekimlerinin bir bölümü için Nolan, Ordu'yu seçti!
17 Temmuz 2026'da vizyona girmesi beklenen filmin çekimlerinin bir bölümü Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda yapılacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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